杜達美率洛杉磯愛樂演出馬勒《復活》 國家音樂廳掌聲長達10分鐘

指揮巨星杜達美（Gustavo Dudamel）率領洛杉磯愛樂（LA Philharmonic），聯合洛杉磯大師合唱團、維也納歌唱協會合唱團與聲樂家女高音陳・賴斯（Chen Reiss）、次女高音貝絲・泰勒（Beth Taylor）等，共計超過250位音樂家，今晚（29日）於國家音樂廳帶來馬勒第二號交響曲《復活》。高規格的演出震撼全場，樂迷報以長達近10分鐘的掌聲與歡呼，現場氣氛熱烈。

此次亞洲巡演，對杜達美與洛杉磯愛樂而言，是長達17年合作的告別之旅。巡演壓軸落腳台北，樂團於10月28日至30日連續三晚演出，展現深厚默契與藝術能量。

昨晚（28日）首場曲目包括樂團駐團作曲家約翰・亞當斯（John Adams）的新作《狂熱》（Frenzy）短篇交響曲，以及史特拉汶斯基《火鳥》組曲與《春之祭》。而今（29日）的《復活》更成為全場焦點。

在長達一個半小時的演出中，杜達美以細膩的指揮語彙捕捉每個情感層次，音樂在他的手中時而壯闊、時而柔軟。終章合唱響起時，合唱團的天籟之音與樂團渾厚音色交融，迴盪整座音樂廳，撼動人心。

對台灣樂迷而言，能親眼見證杜達美與洛杉磯愛樂多年默契於舞台上綻放，無疑是一場難得的歷史時刻。杜達美與樂團將於30日再度登台，為這場亞洲巡演畫下完美句點。