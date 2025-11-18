杜魯道和凱蒂佩芮公開交往 男方前妻反應首曝光
加拿大前總理杜魯道和美國天后歌手凱蒂佩芮最近公開出雙入對，消息震驚娛樂圈和加拿大政治圈。杜魯道前妻、前加拿大第一夫人蘇菲近日首次對此表達她的心情。她說，任何人都會因為一些畫面出現情緒，而她允許自己出現「憤怒、傷心」等情緒。
杜魯道（Justin Trudeau）和前妻蘇菲（Sophie Gregoire）於2023年8月宣布分居，兩人仍共同扶養3名子女。杜魯道近日被媒體多次目擊和凱蒂佩芮（Katy Perry）公開約會，包括在加州遊艇上激吻、在法國巴黎看秀等。
在兩人戀情傳得沸沸揚揚之際，蘇菲上週四（11/13）接受Podcast節目「Arlene Is Alone」訪談。主持人提到媒體近日高度關注杜魯道的新戀情，問身為前妻的她是如何保持冷靜風度？
蘇菲先是嘆了一口氣，然後回說：「你知道的，我們都是人，會受到一些事情的影響，這很正常。但如何回應這些事情，這就是個人選擇了。我選擇聆聽音樂而不是噪音。」
蘇菲接著說，確實很多公開畫面會引發一些情緒，而她不會克制這些情緒：「我讓自己仍保有感覺，我允許自己對某人失望，我允許自己可以生氣、難過，這對心智健康非常重要。」
主持人接著提到，在杜魯道和凱蒂佩芮在遊艇上激吻、牽手走出餐廳等畫面被媒體大肆報導後，她很佩服蘇菲仍能平靜看待，而不是處於「情緒模式」（reactive mode）。蘇菲則回說：「是可以處於情緒模式，但你得付出代價。你沉受的壓力將會爆表，批判看待所有事物，處於一種惡性循環。」
現年50歲的蘇菲表示，她現在很清楚，一個人的生活型態會跟著心境而改變，而大家應該學習如何照料自己的心智健康，才能過想要的生活，成為自己想要成為的人。
整個訪談過程，蘇菲完全沒有表達對杜魯道新戀情的不滿，反而為他講話。當主持人介紹她是「單親媽媽」時，蘇菲澄清說：「我絕對不是單親媽媽，我和孩子的爸是夥伴關係，他深愛孩子並盡力抽空陪伴孩子…身為父母，我們必須合作，需要有一大共識，就是我們家是我們兩人的最佳創造，我們必須共同扶養，無論我們是否走上不同的人生道路。」
