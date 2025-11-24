杜麗玉追星寫作無悔情 8年6書刻畫女性生命畫卷動人心篇章

旅美女作家杜麗玉8年出6本書。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

逾60歲才出版第一本書「我六十，我任性」的旅美女作家杜麗玉，短短8年連出6本書，最近完成的第六本新作「心畫」，描繪50年代20位不同領域、不同遭遇、不同人生的女人，如何跨越時代的生命畫卷。今年70歲的她也和年輕人一樣愛追星追劇，更用擅長的文字創作了包括劇中劇的大型劇本，免費獻給偶像。

在台灣出生及求學的杜麗玉，於旅美的歲月中，從事提升與推廣中文教育的工作二十多年，包括創立中文學校、編輯教材、培訓師資及成立文教基金會來宣揚華人教育文化，曾被任命為聯合國教科文組織舞蹈委員會年度慈善活動的文學與教育大使，更因擅長寫作在華人圈頗為知名。

「心畫」是以50年代出生的女性為主角，她們在轉型及動盪的年代，用堅毅、勇氣、不屈不撓的精神，在愛情的跌宕及家庭的責任中，走出各自的精彩人生。除了辦學、寫作，旅遊也是她非常喜歡的活動，甫自歐洲旅遊歸來的她，此次和一群平均年齡近75歲的團友共遊歐洲，由於她的博學多聞有趣，細心體貼，成為團寵。

杜麗玉始終保有一顆少女心，總喜歡把自己打扮成浪漫的紫色風景喜歡追星、喜歡追劇、喜歡旅遊、喜歡寫作，也喜歡交朋友，用最有正能量的生活態度書寫既有深度又有趣的人生，以自己的方式活出50年代獨立女性的精彩樣貌。最讓她津津樂道的是人生下半場的追星之旅，如陳曉，劉宇寧，她更因為欣賞能歌擅演的劉宇????，以三週時間完成名為「戲夢人生」的大型劇本，並透過劉宇寧粉絲團的重要成員免費轉送劉宇寧，期盼有一天偶像能真正成為她劇中的最佳男主角。