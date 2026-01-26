束之「高」閣 ！天空步道熱潮退
南投縣13個鄉鎮市，有7座知名的空中步道，密度居全台之冠，但因同質性高，熱潮退燒，加上風災等因素，部分景點停業或閒置、甚至荒廢，被批為山林裡的千萬垃圾。透過鏡頭帶您來看看，當年人潮洶湧的空中步道，如今是什麼模樣？山林觀光，靠這樣的複製貼上，又是如何的結果。
2015年，龍鳳瀑布空中步道啟用，馬蹄型玻璃橋面吸引人潮，但如今...「這裡是南投縣中寮鄉，龍鳳瀑布的空中步道，從2015年啟用之後，短短的4年，在2019年就黯然關閉，當年1個人還要收，100塊錢的門票，全盛時期1天內，有2千多人造訪，不過現在裡面，已經是一片荒煙蔓草。」
附近店家：「剛開始的時候人很多，去過一次以後，就比較不會再上去。」
聲音:南投縣風景區管理所長 張昭貴：「地形有在位移，因為遊客也減少很多，拆除的經費也滿高的，所以現在公所是要朝向，逐年來籌編經費，拆除這個天空步道。」
「會不會怕 不會啦 不會怕，漂亮 漂亮啦。」
信義鄉坪瀨琉璃光之橋，曾風靡一時，受風災與疫情影響，封園整修，未來評估免費開放。而最早爆紅的竹山梯子吊橋，也因人潮流失與風災，花了一整年停業修復。遊客：「一開始 喔 好熱鬧喔，反正天空步道都是一開始，新鮮感啦 還要排隊耶 新鮮感過了，它這個景還是不錯的，那個天梯做得很扎實 你知道嗎，人都有一種，去過一次我就不想去了。」
「那是階梯喔 不是平路喔。」
當然也有持續營運的空中步道，但部分已不復往日榮景，例如南投市猴探井的天空之橋。遊客：「當年比較風光 現在比較落寞。」
南投縣空中步道密度，全台最高，數千萬元的建設，熱潮退去後，部分荒廢、徒剩空殼，被批為山林間的千萬垃圾。附近居民：「我是覺得都是一樣的東西，就是這樣 跟風一下就過，我們這邊剛開始 1天1萬多人，現在沒人了。」
中興大學森林系特聘教授 柳婉郁：「我們應該要想辦法的減法設計，能不蓋就不蓋 能夠簡化就簡化，並不是說站得越高或是越刺激，它的吸引力越高，其實反而真正的最珍貴的資產，其實是整個大自然。」
新鮮感退去，空中步道失寵，只剩維護與存廢難題。觀光必須跳脫複製思維，回歸山林本質，才能開創新出路。
