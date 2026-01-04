束手無「廁」！日本國會大廈「女廁稀缺」 高市早苗也受害
束手無「廁」！日本國會大廈「女廁稀缺」 高市早苗也受害
即時中心／林耿郁報導
日本國會女性議員人數創新高，讓國會大廈「女廁不足」的問題再次浮上檯面；近日首相高市早苗，加入約60名女性國會議員的連署行列，要求增設女性廁所，以符合女性代表比例逐年提高的現況。但對此僅獲得「願意考慮」的回應。
還要研議？BBC報導，去（2025）年十月日本舉行眾議院選舉，共有73名女性當選，在465席中創下歷來新高，超越2009年的54人紀錄。不過，多名女性議員指出，國會議事堂硬體設計仍停留在「大男人」的年代。
在野的立憲民主黨眾議員小宮山泰子表示，每逢全體會議開始前，女廁外經常大排長龍，甚至有同僚坦言「已經放棄在會議前上廁所」。
根據日本媒體報導，緊鄰眾議院全體會議廳的女性廁所僅有1處、且只有2個隔間；綜觀整棟建築，也只有9間女性廁所、22個隔間。
作為對比，建築內的男廁所共有12處，設有67個便器與小便斗。
小宮山指出，目前女性議員必須與女性職員、外來訪客共用廁所，使「上不到廁所」的情況更加惡化。
日本國會議事堂，於二戰前夕1936年落成，當時女性尚未取得投票權；直到1945年日本戰敗，女性才獲得參政權。首批女性國會議員於1946年進入權力中樞。
小宮山表示，若行政部門真心推動女性平權，應能理解並配合改善廁所等基本設施需求；但眾議院運營委員長濱田靖一，目前僅「願意考慮」增設女性廁所的提案。
日本政府過去曾設定目標，希望在2020年前，讓各界女性領導比例達到30%，但該時程已在當年底悄然延後十年，推遲至2030年達標；目前女性約占眾議院席次的16%，參議院則約三分之一。
高市早苗去年十月成為日本首位女性首相，曾承諾提高內閣女性比例、向北歐國家看齊，但目前19名閣員中，包括她自己在內，僅有3人為女性；另外兩人分別為財務大臣片山皋月，以及經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。
女性廁所不足的問題並非僅限於國會。日本各地公共場所女性廁所外長時間排隊的情況「司空見慣」；前首相石破茂曾表示，政府將研究強化女性廁所設施，打造一個「讓女性能安心生活的社會」。
但就連最高權力機構都有女廁不足的問題，顯示日本走向真正「男女平權」仍有一段道路要走。
