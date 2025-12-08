杭州動物園黑熊失控！「熊二」為搶紅蘿蔔猛撲飼養員 驚險畫面曝光

黑熊在登台前一秒突然轉身，瞬間將馴養員推倒在地。（圖／上海東方衛視）

杭州野生動物園日前發生一起驚險的黑熊襲人事件，當時正在進行動物表演時，一頭名為「熊二」的黑熊突然失控，猛撲向飼養員，現場陷入一片混亂。多名工作人員立即採取行動，拿起板凳、竹竿甚至表演用的球框等物品試圖制止黑熊，整個驚險過程嚇壞了現場觀眾。園方事後解釋，黑熊並非要攻擊人，而是想搶奪飼養員手中的紅蘿蔔，所幸事件中無人受傷。

事發當時，黑熊在飼養員的引導下正一步步跨過層層欄杆，準備進行表演。然而，另一隻黑熊在登台前一秒，突然轉身與馴養員發生拉扯，並瞬間將馴養員推倒在地。情況緊急，四、五名身穿黃衣的工作人員立即衝上前援助，他們拿起現場的板凳，甚至將表演用的球框拔起來當武器，希望能將黑熊拉開。還有工作人員使用長竹竿不停拍打黑熊身體，試圖控制局面。

這驚險的一幕嚇壞了現場的觀眾，許多人高舉手機，記錄下整個過程。工作人員一度將黑熊制伏，但當被攻擊的飼養員再度上前時，拉扯再次發生。最終，5名工作人員一起合力將黑熊拉到了後台，結束了這場驚魂記。

杭州野生動物園工作人員表示，這頭名為「熊二」的黑熊並非有意攻擊人類，而是看見飼養員包裡有許多胡蘿蔔，想要搶奪食物。工作人員解釋，他們小時候曾教過黑熊摔角，而這頭已經飼養了4年的黑熊，看到包裡有許多胡蘿蔔，便直接抱住飼養員想吃袋子裡的東西。

面對此次意外，杭州野生動物園表示他們高度重視，已經全面取消黑熊表演，並加強安撫與觀察動物。園方也承諾，未來會提升園區的應變能力與安全措施，避免類似事件再次發生。所幸在這起驚險事件中，飼養員和黑熊最終都沒有受傷。

