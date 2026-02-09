杭州女使用15元無人洗車機 洗壞保時捷 店方只肯賠這數字

浙江杭州盧女士向媒體反映，她近日花15元（人民幣，下同）在當地一家無人（智能）洗車機清洗她的保時捷帕拉梅拉百萬豪車，全程正常操作，但洗車機硬是成了「刮車機」，不僅刮掉了車漆，車衣也破了，車子前保險桿杠、輪眉、後視鏡也都被刮掉了。她要求洗車機業者賠償維修費1萬多元，對方以「國產洗車機原就比國外落後， 多少會有問題」為由，只願賠1000元，讓她氣炸。

據快科技報導，盧女士表示，使用這台無人洗車機時，機器會提醒車主調整停車位置，如果沒停到位，設備會讓你來回挪動車輛矯正。在事發當天，自己完全是正常操作，車輛挪到位後，就開始自動洗車。

廣告 廣告

但洗車的架子移動時，盧女士發現架子掛到車輛的前保險桿、輪眉、後視鏡等部位，且車輛車衣也被刮破。盧女士發現異常後，趕緊在手機App上點擊緊急制動。

盧女士表示，自己這台保時捷帕拉梅拉是花100多萬買來的，事後她諮詢4S店被告知，維修費估價是1萬多塊錢。

盧女士認為，當天洗車自己是正常操作，出現問題後，洗車機方必須承擔責任，但他們覺得修車太貴了，就說只願意賠償1000元，然後就再也沒人聯繫她了。盧女士稱，自己也可以承擔一部分責任，就是一人一半覺得比較合理。

哇洗無人洗車機的技術部負責人表示，他們的機器是國產的，沒有像國外的那麼先進，多少會出現這樣的一點問題，設備的改進有在溝通中。至於賠償金額，雙方還在做進一步協商。

事件經媒體報導後上了微博熱搜，不少網友對將百萬豪車開進僅收費15元還是無人洗車機，覺得女車主「心很大」：「自助洗車可以，省錢還當運動了」，「自動洗車風險不小」，「只賠1000太離譜了」，「不要圖便宜，自動洗車還是容易有風險」，「百萬保時捷不應該拿去精洗嗎？也用加油站免費送的自動洗車嗎？」，「貴的車最好還是去洗車店人工洗吧」。

▲ 影片來源：YouTube＠財經曉葛姐（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

更多世界日報報導

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說