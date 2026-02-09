杭州女被詐600萬 騙子買5.9公斤黃金 「晚10分鐘就得逞」

一名杭州的王女士遭遇電信詐騙，被騙的600萬元（人民幣，下同，約86.5萬美元）鉅款竟被用來購買5.9公斤黃金。

綜合媒體報導，從事外貿生意的王女士，常用WhatsApp與客戶聯絡。她日前收到一條「帳戶異常需驗證」的訊息，未加細想便點擊通過，這實則是騙子異地登入其帳號的「授權驗證」。騙子先以「帳號異常」釣魚連結盜走王女士的社群帳號，又冒充生意夥伴混入聊天列表，還發仿真偽造語音透過核實，600萬巨款被層層轉走。

接獲報警後，杭州市與上城區兩級反詐中心立即啟動緊急處置機制，資金流向顯示600萬元經多層流轉，已進入外地某公司帳戶，極可能已被用於購買黃金。

據報導，警方迅速聯動廈門、深圳兩地，發現贓物被轉去了深圳一家金店。趕到現場時，將已打包的5.9公斤黃金成功攔截。櫃員說，金條剛打包完畢，「再晚10分鐘，金條就被提走了」，警方隨後當場抓到嫌疑犯。

現場查獲的5.9公斤的黃金估值670餘萬元，據調查，這筆「增值」並非黃金升值導致，而是有其他受害者的資金匯入，也被騙子用來囤金了。

目前，杭州警方已將價值600萬元的黃金，返還到王女士手中，其餘黃金將返還給其他受害者。

