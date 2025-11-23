杭州男假扮「解放軍上將」騙女友 穿假軍裝搭車遭逮

男子穿著假軍裝搭車被識破，遭警方依法行政拘留8日。（圖／翻攝自微博）

浙江杭州一名男子為了讓女友相信自己是「解放軍將軍」，竟穿著在網路上購買的假軍裝，與女友外出約會，卻因為他的穿著太過可疑，被客運站人員發現異常後報警，最終遭到警方攔查，依法行政拘留8日。

綜合陸媒報導，淳安縣公安局青溪派出所駐高鐵站民警日前獲報，高鐵站客運巴士經理稱發現車上有一名男子穿著「上將軍服」，行為可疑。警方抵達現場後，在進站口等候並上前詢問，但該名男子言辭閃爍，只稱自己「身份保密」，而同行的女子向警方表示，這名男子是她剛交往的新男友。

在警方詢問的過程中，警方發現男子的服裝有多處存在明顯瑕疵，特別是胸前印有的英文「CHINA」，於是警方立即將男子傳喚至派出所接受調查。

男子被帶回派出所後，承認軍人身分是捏造的，制服也是在網路上購買。男子供稱，因為想在女友面前留下好印象，才會冒充軍人，並穿著「上將軍服」獲取對方信任。目前，男子因冒充軍警人員招搖撞騙，已被當局依法行政拘留8日。

