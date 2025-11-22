杭菊靈堂照？拍照姿勢錯了「照片超詭異」 專家曝關鍵避免

苗栗銅鑼杭菊盛開，正值最佳賞花時節，吸引大批遊客前來拍攝美景。攝影專家張麥斯提醒，拍攝菊花海時，許多人因低姿勢拍攝容易產生「靈堂照」的錯覺，建議遊客注意取景和姿勢，才能拍出美麗照片。除了苗栗銅鑼的杭菊，台中新社花海也有大片波斯菊及百日草盛開，同樣值得一遊。氣象署預報，溫暖舒適的天氣將持續到24日，但25日將有一波東北季風南下，北台灣溫度可能驟降近10度。

金黃色的杭菊在陽光映照下閃閃發光，形成壯觀的花海景觀。(圖／TVBS)

金黃色的杭菊在陽光映照下閃閃發光，形成壯觀的花海景觀。苗栗銅鑼目前不僅有黃色和白色杭菊盛開，現場還有太陽花及五顏六色的波斯菊，構成多彩的花田風景。許多民眾表示，天氣很好，特地前來欣賞這片漂亮風景，有人是第一次造訪，也有遊客已連續四年前來賞花。

廣告 廣告

從空拍角度觀看，花田景觀視野更加遼闊壯觀。(圖／張麥斯)

從空拍角度觀看，花田景觀視野更加遼闊壯觀。大批民眾趁著好天氣，帶著家人及朋友前來賞杭菊及波斯花海。杭菊花期約持續3個星期，預計到12月上旬都是賞花季節。不過，有遊客發現在菊花海拍照時，若不注意姿勢和角度，容易拍出「靈堂照」的感覺。

趴地拍照恐變「靈堂照」，攝影師揭５招拍出美照。(圖／TVBS)

對此，攝影專家張麥斯建議，拍照時可以在花的前方微笑抬頭仰望天空，動作要保持自然，盡量避免站在花叢中央被四周的花朵包圍，這樣才能拍出好看的照片。

從空拍畫面可見，新社花海面積廣大，景觀十分開闊。(圖／台中市觀旅局)

除了苗栗銅鑼，台中新社花海同樣是賞花熱點。從空拍畫面可見，新社花海面積廣大，景觀十分開闊。花海採分段播種方式，目前有約2公頃的橘色波斯菊和約1公頃的紅色百日草正盛開綻放，後續還會有萬壽菊等不同花種接續綻放。

賞花趁現在！下週二25日，北台灣氣溫可能驟降近10度。(圖／台中市觀旅局)

今天適逢24節氣中的「小雪」，中央氣象署預估，氣溫將回緩，舒適溫暖的天氣會持續到下週一24日，白天高溫普遍將達到或超過25度。然而，下週二25日將有另一波東北季風南下，北台灣氣溫可能驟降近10度，民眾將明顯感受到溫度變化。