杭菊香正濃！如何挑到最香國產菊？三秒看懂差異

每年11至12月正值國產杭菊盛花期。圖：AI生成

每年11至12月正值國產杭菊盛花期，農糧署指出，台灣杭菊以苗栗銅鑼最為知名，不僅香氣濃郁、花形飽滿，更因花瓣緊實、色澤自然受到消費者青睞。國產杭菊採收後經烘乾處理，可沖泡成清香甘甜的杭菊茶，也能與綠茶、烏龍、紅茶、普洱，甚至咖啡搭配，風味多層且富有特色。

國產杭菊與進口產品外觀差異明顯，國產多呈橢圓或球形、完整度佳、花瓣多且香氣自然，品質相對穩定。圖：翻攝自農糧署粉專

農糧署強調，國產杭菊與進口產品外觀差異明顯，國產多呈橢圓或球形、完整度佳、花瓣多且香氣自然，品質相對穩定。農糧署提醒消費者，選購杭菊時可優先向農會、生產專區或在地花農購買，並挑選具有「產銷履歷驗證」的產品，更能確保來源透明、安全無虞。

隨著「食農教育」推廣，農糧署也呼籲民眾善用在地農產，支持台灣花農，並透過觀察外觀、花形與色澤，學習分辨產品品質。國產杭菊正值季節限定，歡迎民眾趁盛花期採購，在冬季以一杯暖心的杭菊茶享受健康與香氣。

