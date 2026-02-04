一杯咖啡環遊世界 鶯歌陶博館國際咖啡杯大賽展出18國39件作品

新北市立鶯歌陶瓷博物館「第五屆國際咖啡杯大賽」獲得「金獎」瑪爾塔．阿瑪達（Marta Armada的作品《大西洋咖啡》。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市立鶯歌陶瓷博物館「第五屆國際咖啡杯大賽」，匯聚來自十八國卅九件精采作品參展，將各自國的生活風景與文化記憶，濃縮進咖啡杯中；邀請民眾走進展場，就像展開一趟環遊世界的旅程，細細品味來自全球各國的藝術家如何以陶藝回應「喝咖啡」的生活儀式。

陶博館「第五屆國際咖啡杯大賽」，「金獎」由西班牙瑪爾塔?阿瑪達（Marta Armada）以《大西洋咖啡》脫穎而出，作品以淡雅的青瓷色調結合紅、藍線條，高挑的咖啡壺與環繞杯身的細長條紋，造型宛如跨越空間的橋樑，將喝咖啡的日常儀式與浩瀚的大西洋緊密連結。

「銀獎」為日本鈴木秀昭奪得，作品《釉上彩繪金銀宇宙紋杯碟》，以宇宙為靈感，透過華麗絢爛的色彩呈現。「銅獎」則由韓國雙人組吳宗甫、姜龍圭的《藍咖啡感官杯系列》獲得，作品藍白交錯間流露如青花瓷般的靜謐氣質。

台灣李慧文的作品《反星》，以全程不施釉的柴燒手法，呈現層次多變的肌理與色彩。希臘狄奧多拉?齊拉科格魯（Theodora Tsirakoglou）《印記》運用簡潔幾何造型與陶瓷透光特性，凸顯細膩紋理之美。中國大陸解丹寧的《泥之珍革：咖啡杯套組》則以陶土模擬珍稀動物皮革質感，兼具實用與趣味。

新北市立鶯歌陶瓷博物館「第五屆國際咖啡杯大賽」獲得「銅獎」吳宗甫、姜龍圭之作品《藍咖啡感官杯系列》。 （記者吳瀛洲攝）

陶博館館長張啟文表示，陶博館長期致力於打造國際陶藝交流平台，透過舉辦國際競賽，吸引世界各地陶藝創作者參與，持續提升台灣在國際陶藝界的能見度；這次「第五屆國際咖啡杯大賽」共吸引卅八國、二五六名陶藝創作者參賽，且國際投件數亦首度超越國內，顯示競賽已累積良好國際口碑。

張啟文表示，獲獎作品計卅九件，即日起至四月廿六日於陶博館一樓陽光前廳展出，歡迎民眾走進陶博館，感受人與器物之間的溫度與情感，在日常生活中品味藝術與設計的美好。