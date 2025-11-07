一杯咖啡3萬元 杜拜推咖啡界「液體黃金」！賣天價原因曝光
杜拜這座以極致奢華著稱的沙漠城市，最近又以一種令人咋舌的方式刷新了全球紀錄！當地一家名為 Julith 的咖啡廳，霸氣推出全球最貴咖啡，每杯索價高達980美元（折合新台幣逾 3 萬元），瞬間引爆話題。這款限量約 400 杯的「天價聖品」，採用的是頂級稀有的巴拿馬咖啡豆Nido 7 Geisha，帶有苿莉花及柑橘果香，簡直是咖啡界的「液體黃金」。
綜合外媒報導，Julith聯合創辦人薩格索茲（Serkan Sagsoz）眼光獨到，認為杜拜絕對是這項奢華投資的絕佳地點。為了這批稀世咖啡豆，他們早前在巴拿馬的一場激烈競標中，經過數小時的纏鬥廝殺，最終以約60萬美元的天文數字，購得這僅僅20公斤的Nido 7 Geisha。
這批從巴魯火山（Baru volcano）附近農場採摘的極品身價非凡，吸引亞洲與阿拉伯聯合大公國的咖啡狂熱者與收藏家爭相詢問，希望能分一杯羹，但咖啡館已明確表示，除了為杜拜王室保留的極少量份額，其餘概不分享。
這款天價咖啡成功擊敗先前由杜拜Roasters咖啡廳創下的 680 美元紀錄，一躍成為金氏世界紀錄的新科冠軍。事實上，杜拜這片土地本就以極致的豪奢開發項目聞名於世，不論是室內滑雪場、世界第一高樓，還是遍布五星級飯店的巨大人造島，都讓當地富豪雲集。
