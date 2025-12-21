杯子厚薄竟會影響口感！日本研究：「它」會讓味覺偏甜

記者施春美／台北報導

研究發現，喝飲料的味覺，竟與杯子厚薄有關玻璃杯。(示意圖／Pixabay)

喝飲料的味覺竟然與杯子厚薄有關！食安專家韋恩（楊世煒）表示，日本的中央大學研究發現，若用厚杯子喝啤酒會感受到較多的甜味，而用薄杯子喝則感到較多的苦味。先前的研究也顯示，飲嘴較厚的玻璃杯會讓綠茶的甜味感受更強，而薄的玻璃杯則會更強烈地感受到苦味。

韋恩在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，先前的研究顯示，飲嘴較厚的玻璃杯會讓綠茶的甜味感受更強，而薄的玻璃杯則會更強烈地感受到苦味。

韋恩表示，日本中央大學文學院的有賀敦紀教授等人發現了選擇玻璃杯的新視角。在與札幌啤酒的合作研究中，清楚地顯示了用厚杯子喝啤酒會感受到較高的甜味，而用薄杯子喝則會感到較多的苦味的趨勢。

廣告 廣告

韋恩表示，研究者注意到在將飲料送到嘴邊時，玻璃杯的飲嘴厚度可能對味覺產生影響，這可能來自嘴唇的觸覺對於飲料的味覺評價，及味覺心理影響。

實驗中，研究人員將厚度為3毫米和1毫米的玻璃杯中倒入同樣種類的啤酒，由48位常喝啤酒的人進行了對比試飲。為了避免視覺的影響，參與者進行了盲試。結果顯示，選擇厚杯的甜味更強的啤酒的人佔63.5%，而選擇薄杯的苦味更強的啤酒的人佔54.2%。

他表示，基於這項研究成果，即使是相同的啤酒，根據與料理的搭配進行味道的調整，或根據季節和心情選擇玻璃杯，會是有意義的。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

張文瘋狂殺戮釀4死 學者：台灣集體遲鈍！不能再靠「不在場」的僥倖

悚！「1健康飲料」超毒：害人糖尿病、脂肪肝、高血脂

張文殺戮釀4死！有些人就是沒情緒 醫曝「因應方式」

北捷隨機殺人釀4死！醫喊：應備「格擋工具」 這3物最好用

