杯子咖啡漬洗不掉？試試2種天然無毒法寶 輕鬆去污漬

咖啡杯都是黃黃黑黑的咖啡漬，除了用洗潔精之外，不妨考慮2個更天然的無毒方法，讓陳年咖啡漬消失無蹤，光潔如新。

小蘇打粉及白醋，可合併一起用，也可單獨使用，發現去污效果甚為出色，方法簡單、花一點點力氣搓一搓，已經奏效。若是兩者雙劍合璧，更能讓污跡無所遁形，即使是單獨使用其中一種，去污效果一樣出色。

坊間流傳，如果小蘇打粉與白醋結合使用，小蘇打粉的弱鹼性，混合白醋的酸性後，會中和兩者清潔的效力。然而，觀察洗咖啡杯的實試結果，小蘇打粉及白醋加在一起使用，清洗陳年咖啡杯漬仍十分有效。

廣告 廣告

看更多：咖啡抗癌、防失智！名醫親測：喝咖啡多1步驟還能降壞膽固醇



清潔咖啡杯污漬步驟

咖啡杯內放入約半茶匙小蘇打粉，並加1瓶蓋白醋。小蘇打粉與白醋結合起化學作用，釋出二氧化碳等並產生氣泡。 倒入自來水浸滿整個杯子，用海綿擦拭，杯內陳年咖啡漬即可完全去除。

看更多：咖啡渣丟垃圾桶？丟錯最高罰6000！直接當肥料恐把花種死



單用效果如何？

小蘇打粉與白醋結合會起泡，當中產生了乙酸鈉、水及二氧化碳，這些物質無助於清潔，但為何這樣的清潔方式仍能發揮作用？單用小蘇打水或醋，效果又是如何？

如果酸（白醋）、鹼（小蘇打粉）中和不完全，兩者各自獨立發揮清潔效用。小蘇打粉是結晶粒，加水後變糊狀，經過擦拭，結晶粒刮走頑固污漬。白醋具清潔咖啡漬的效用，醋是酸性物質，咖啡漬能溶於酸。

但只用小蘇打粉加水，浸杯子數分鐘，用海綿擦拭也有效，但只用白醋水浸泡後擦拭，效果差。此法適用於清洗保溫瓶內的污漬及去除異味，記得用軟布或海綿擦拭。

看更多：這種咖啡要少喝！超過50萬人研究發現：增7倍黃斑部病變風險



更多內容：【豆腐食譜】紅燒豆腐簡易家常菜 新手用板豆腐保證不失敗！

文章授權轉載自《香港01》。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

「數位導入」4大民生痛點 優化對民服務！政府推動人本數位新模式

瓦斯熱水器補助開跑！符合「這些條件」一般戶最高補助3000元

政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章