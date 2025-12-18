杯子要錢、吸管不受限？南韓明年起禁止免費提供一次性塑膠杯，咖啡店憂又成「民怨出口」

南韓政府日前宣布，計畫從明年（2026）年初開始，禁止咖啡廳等商家免費提供一次性塑膠杯，假如消費者需要、他們必須另外付費取得。只不過目前是大方向先確定，但實行細節和相關規定，仍需由主管機關氣候、能源與環境部商議，預計明年初最對外公告。

《韓國時報》報導提到，依據政府最新規畫，從2026年開始，該國所有咖啡館及其他商家，將不得免費提供一次性塑膠杯，而必須向消費者另行收費。至於各個商家要收多少錢，這個決定權將下放給業者「自行決定」，政府只會在法規上設定最低100至200韓元（約新台幣2.1至4.26元）下限，藉此抑制過度使用。

此外，前朝文在寅（Moon Jae-in）總統時期推動的一次性杯押金制度，也重新被放上檯面進行討論，這個如今形同虛設的制度規定，消費者使用一次性塑膠杯時，需支付300韓元（約新台幣6.4元）押金，歸還杯子後可全額退回。

該制度原定在2022年6月在全國全面實施，但最終卻因為大批小型商家強烈反對，而被迫縮減規模和範圍，目前僅在世宗市與濟州島（Jeju）兩地試行，實際上已形同停擺。押金制度的初衷，是為了減少使用一次性塑膠杯、並提升回收品質，但批評者卻指出，這種作法不只對小型商家帶來過重負擔，而且根本沒有降低使用量。

位在南北韓邊界、距離北韓僅1.4公里星巴克門市。（美連社）

政府同時規畫引入韓國版生態設計（eco-design）制度，鼓勵製造商在產品整個生命週期，從生產、流通、使用到廢棄，全面降低對環境的衝擊。不過很特別的一點，雖然限制提供一次性塑膠杯，南韓環境部表示，商家未來「可以」免費提供一次性塑膠吸管。

民意反彈再起

然而，針對禁止咖啡館免費提供一次性塑膠杯的政策，民間反彈聲浪再度浮現。不少咖啡消費者與店家質疑，該措施根本無用，只會進一步加重、已飽受政策反覆影響的小商家與消費者負擔。

儘管政府政策主打環保訴求，線上與線下反應卻普遍負面。許多小商家回憶起過去減塑政策，記憶中只會帶來的混亂與高昂成本，已預期未來在櫃檯向顧客收費時，將面臨更多抱怨、甚至會發生衝突。

民眾坐在咖啡廳內一邊喝咖啡、一邊上網辦公。（美聯社）

在京畿道水原市經營咖啡店10年的金姓業者無奈表示，「過去10年來，有關一次性塑膠杯的政策來來去去，但沒有一個真正奏效，就算自備環保杯提供折扣，但我們遇到的一百個客人裡、也只有一個會帶。這種新規定，只會讓我被迫每天面對更多憤怒或不滿的顧客。」

另外一位首爾市中心的外帶咖啡店老闆，也表達類似擔憂，「顧客如果不滿意杯子要收費，會怪誰？當然是我們店家，我們知道環境問題很嚴重，但這些措施總是脫離現實。」

至於消費者怎麼看，一名29歲的首爾上班族表示，額外費用不會改變他的喝咖啡習慣，「我本來就覺得、杯子的成本已經算在咖啡價格裡。」但相比他的無所謂態度，韓國網路出現不少批評聲音，許多人不滿為什麼又是一次「變相漲價」，還有人提到、「我們雖然需要減少塑膠垃圾，但為什麼每次都要消費者付錢？」

特別的是，這波民意反彈，不單指因為成本問題，也反映出南韓民眾、對歷屆政府政策反覆的不信任。從文在寅時期的「杯子押金制度」，到前總統尹錫悅任內，解除一次性紙杯的限制；今年卻又再度回歸。

