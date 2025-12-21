▲一杯杏仁茶的公益初心，沈奶奶用古早味串起人情與傳承。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】攤位傳來熟悉而宏亮的叫賣聲，是不少民眾對沈奶奶杏仁茶的共同記憶。不靠人工香精、不走華麗包裝，憑藉真材實料與慢火熬煮的古早味，沈奶奶杏仁茶在市場中站穩腳步，也走出一條結合公益與人情味的品牌道路。

創辦人沈秀穎回憶，自己過去因排斥人工香精氣味，幾乎不碰杏仁茶，直到一次品嚐高雄苓雅老師傅郭老師親手熬煮的杏仁茶後，才真正理解什麼是自然的味道。濃厚卻不刺鼻的口感，讓她深受感動，也成為她決心投入杏仁茶製作、延續這份手藝的重要起點。

沈秀穎常說「吃果子，拜樹頭」，她將這份感恩化為行動，每月固定舉辦公益活動，與中華鳳山古寺聖王會的夥伴一同服務社會。她也強調，品牌的加盟夥伴不只是經營事業，更是一起投入公益的夥伴，「當事業穩定，才有餘力去照顧更多需要幫助的人。」

彰化縣政府參議柯呈枋日前也到店體驗一日店長，親自感受杏仁茶的製作過程。他表示，這杯不含任何化學添加物的古早味杏仁茶，入口溫潤，讓人想起童年時母親的叮嚀與照顧；而過去被視為國宴料理的杏仁茶配油條，如今以親民價格就能享用，讓傳統美味更貼近民眾日常。

從一杯杏仁茶出發，沈奶奶杏仁茶串起師徒情誼、地方人情與公益實踐，期待讓這份純粹的古早味與溫暖初心，持續在城市角落流動，陪伴更多人的日常。