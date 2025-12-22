一杯杏仁茶的重量 沈秀穎把感恩熬成日常的溫度

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】不只是傳統滋味，更是一份長年不間斷的善意行動，「沈奶奶杏仁茶」以真材實料的古早味，沈秀穎熟練地將杏仁茶倒入紙杯，遞給前來排隊的長者，總是不忘笑著喊一句：「慢慢喝，別燙到！」這個熟悉的場景，對許多人而言，是一份古早味的回憶，成為彰化各大公益活動中最溫暖的風景。

從古早味到公益行動，沈奶奶杏仁茶用一杯溫潤人心。（記者陳雅芳攝）

攤位前傳來一聲聲親切的叫賣聲，熟悉而溫暖的畫面，經常出現在彰化各地公益活動現場。以不添加人工香精、慢火熬煮的古早味杏仁茶聞名，「沈奶奶杏仁茶」多年來不只陪伴民眾日常，更在社會角落持續累積善的力量。

創辦人沈秀穎分享，自己過去因不喜人工香精氣味，對杏仁茶始終敬而遠之，直到一次品嚐高雄苓雅區老師傅郭老師親手熬煮的杏仁茶，才真正感受到天然食材帶來的純粹與安心。那份入口溫潤、不刺鼻的滋味，不僅打開她的味蕾，也成為她投入這門傳統技藝、延續手藝精神的重要起點。

「吃果子，拜樹頭。」沈秀穎始終將師傅的教誨放在心中，並以實際行動回饋社會。多年來，她幾乎每個月固定投入公益服務，並帶領中華鳳山古寺聖王會夥伴走入社區，親手熬煮杏仁茶，陪伴長者、弱勢族群及需要關懷的人，用一杯熱飲傳遞溫暖。

長期關注地方公益的縣議員溫芝樺也對沈秀穎的付出表達高度肯定。她指出，在彰化各類公益活動中，經常能看見沈秀穎總會長的身影，尤其在捐血活動現場，不少民眾正是衝著那杯熟悉的杏仁茶與紅豆餅前來，以實際行動響應公益。

溫芝樺也表示，完全不含化學添加物的杏仁茶，入口溫潤順口，容易勾起許多人對童年與家的記憶，而杏仁茶搭配油條的經典吃法，更讓傳統飲食文化在生活中被重新喚起。

一杯杏仁茶，承載的不只是味道，更是一段師徒情誼、對土地的感恩，以及長年累積的公益行動。沈奶奶杏仁茶也期盼，讓這份溫暖與善意，在城市裡持續流動，陪伴更多人走過平凡卻重要的日常。