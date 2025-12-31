一杯純釀、一段故事，造型旋轉梯讓12坪老屋質感蛻變
12坪的獨棟老屋佇立在城市的一隅，屋主期待它能蛻變成一家風格年輕新穎的酒吧，不僅要有效串連垂直動線，讓上下兩層樓空間移動便利，更要採光明亮，讓每位踏入的顧客都能感受到賓至如歸的溫馨。
設計師將老屋的外觀換上了新裝，大面積的玻璃取代了厚重的實牆，引入了滿滿的自然光，同時採用色彩柔和的特殊漆，為建築披上一層溫柔的韓系風格。
推開通透的落地玻璃門，室內走的是現代工業風，旋轉梯成為映入眼簾的室內焦點。鐵件製作的扶手，隨著階梯向上延伸，不僅串連了空間，更創造出視覺的流動感。這座旋轉梯不僅僅是連接樓層的工具，更像是一件精緻的藝術品，透過大面窗戶，從建築外也能欣賞到它的獨特魅力。咖啡店的Logo則巧妙地懸掛在外牆柱體上，立體的造型設計，在陽光下熠熠生輝，格外引人注目。
進入室內，L型吧台以其豐富的機能性迎接每一位客人。吧台表面貼附著時髦的長型馬賽克磚，搭配溫潤的木質檯面，營造出時尚與溫馨兼具的氛圍；地坪則選用六角磚，為空間增添了幾分活潑。吧台區還設有鐵件及木質層架，不僅增加了收納空間，也提升了整體的美觀度。設計師巧妙地保留了吧台前方的開窗，讓顧客在品嚐咖啡的同時，也能欣賞到鄰近建築牆面上的獨特塗鴉，使其成為空間中獨特的風景。
小編的最愛
沿著旋轉梯來到二樓，映入眼簾的是以木皮獨特紋理為主要視覺的空間，木質的溫潤質感，為空間注入了舒適與溫馨。機能上，設計師採用固定式座椅搭配石材桌面，提升了空間的質感。頂樓則是一個開放式的座位區，種植了熱帶植物，營造出舒適的度假氛圍，讓顧客在繁忙的都市中，也能找到一片寧靜的綠洲。
