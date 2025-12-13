一杯茶走進一座山 2025「高山茶都．嘉義」中埔穀倉盛大開幕

▲2025「高山茶都．嘉義」開幕式13日上午於中埔穀倉農創園區盛大舉行，宣告年度重要茶文化觀光品牌正式啟動。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】2025「高山茶都．嘉義」開幕式13日上午於中埔穀倉農創園區盛大舉行，宣告年度重要茶文化觀光品牌正式啟動。今年活動以「一杯茶，走進一座山」為主軸，從山腳出發，將嘉義豐厚的山林風景、茶園風土與在地生活濃縮於園區之中，邀請民眾用最輕鬆的方式認識嘉義、走進嘉義，並延伸踏訪阿里山及周邊茶區，打造可持續發展的嘉義茶旅新樣貌。

開幕活動由高山茶都代言人張齡予活力主持揭開序幕，透過生動介紹與互動，引領現場民眾認識今年五大展館與園區亮點。嘉義縣長翁章梁率領貴賓完成開幕儀式，象徵嘉義縣茶旅能量全面串聯、升級，期待讓更多國內外旅客透過一杯好茶，看見嘉義的文化深度與山林魅力。翁縣長表示，高山茶都不只是一場展覽，更是嘉義推動高山茶產業、地方文化與觀光整合的重要平臺，希望民眾能在中埔就感受到阿里山的空靈、茶園的清香與嘉義人的熱情，進而走進更多特色鄉鎮，體驗嘉義的多元風貌。

今年活動規劃多元展館內容，完整呈現嘉義深厚的茶文化底蘊。「人之間」由五大茶區社區與茶人親自參與布置，以自由入席的茶席形式，呈現嘉義人日常喝茶的生活風景，讓茶成為最貼近人心的文化載體；「茶之道」以茶藝美學為核心，透過固定場次的茶席體驗，帶領民眾感受高山茶在香氣、茶湯與沖泡節奏中的細緻層次；「山之境」則以微縮阿里山為概念，結合霧氣、光影、聲音與茶香，打造沉浸式五感體驗空間，彷彿走進高山雲霧繚繞的茶園山徑。

此外，園區也匯聚嘉義職人茶品牌與精品咖啡，透過「旅之所」與相關展區，讓民眾在展覽中即可規劃一趟深入嘉義茶區與山林的旅程，將心中所屬的茶香與風味帶回家。假日限定的「茶之味」文青茶食區，結合特色茶點、創意茶飲與輕食，營造悠閒氛圍，讓民眾邊品嘗、邊漫遊、邊拍照，成為園區中最受歡迎的輕旅行角落。

園區內也精心打造多處自然系打卡亮點，包括以綠意與光影構成的「茶引山行」山間小徑、以自然素材打造的竹編茶屋，以及「山之境」館內微縮阿里山的沉浸式空間，讓旅客不必上山，也能在園區中感受嘉義山林的清新氣息，深受年輕族群與親子家庭喜愛。中埔御藏No.1的奇幻隧道，更結合茶與咖啡的異想世界，讓品飲成為一場充滿童話感的感官旅程。

今年活動也深化永續精神，推出以環保稻殼材質製作的年度紀念品茗杯，兼具實用性與環保理念，落實嘉義縣推動循環材質與永續政策的方向，讓民眾在品味嘉義好茶的同時，也為環境盡一份心力。翁縣長指出，嘉義擁有得天獨厚的高山茶資源，縣府將持續整合觀光、農業與文化能量，穩健經營「高山茶都．嘉義」這項年度品牌，讓嘉義好茶與茶文化被更多人看見。

值得一提的是，高山茶都在國際市場也逐漸受到關注，今年特別邀請來自韓國的茶道夥伴「一熹茶會」出席開幕活動，象徵嘉義高山茶文化獲得國際肯定，也展現嘉義在茶文化交流上的新里程。活動現場同時集結上百攤嘉義優選好物市集，讓民眾來一趟高山茶都，就能將嘉義的風土滋味一次帶回家。

2025高山茶都自即日起至12月21日於中埔穀倉農創園區展出，免費入園、內容豐富，結合展覽、茶席體驗、音樂展演、親子DIY與市集活動，適合全齡族群參與。嘉義縣政府誠摯邀請全臺民眾把握展期，走進嘉義、喝好茶、拍美照、賞山林風景，親身感受「一杯茶，走進一座山」的獨特魅力。