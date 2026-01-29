杯葛總預算擋「心酸的」？國民黨：2.74兆元仍可正常執行、完全不受影響

行政院日前在院會後記者會秀出「總預算未審查」的大型計時器。李佳穎攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

因堅持不編足軍人加薪等法定預算，今年度中央政府總預算遭藍白杯葛，反遭民進黨政府狂轟。國民黨今引述立法院預算中心資料表示，即使總預算待審，其中2兆7357億元仍可正常執行，反酸民進黨擋新興預算，哭窮搞情勒。

國民黨表示，預算法規定，總預算未完成審議前，經常性、延續性預算仍可先行運用，據預算中心統計，今年度總計逾3兆元總預算中，2兆7357億元皆可先行使用，「完全不受影響」，民進黨政府稱無經費推動政務是欺騙全民。

國民黨反批，國民黨、民眾黨已提案優先動支包含TPASS 補助的718億元新興計畫預算，反而是民進黨立委全數反對，已確定無法在立院本會期通過。

國民黨表示，民進黨一再謊稱總預算被卡住，卻早已一手花著2.73兆人民納稅錢，卻又一手阻擋攸關重大民生的新興預算，兩面手法、欺騙全民。

