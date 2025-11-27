杯葛總預算衝擊長照3.0 呂建德：請藍白黨團好好深思

健康台灣推動委員會今舉辦第6次委員會議，衛福部次長呂建德出席會後記者會。（總統府提供）

長照3.0明年將正式上路，健康台灣推動委員會今舉辦第6次委員會議，衛福部次長呂建德表示，長照3.0規畫8大核心目標，最重要的是強化「醫照整合」，盼出院後銜接長照的等待期，到2030年時可達成「0天等待」。但呂提到，若藍白繼續杯葛預算，政府照顧長輩、居家照顧者、解決沉重負擔的美意全部都沒有。

呂建德表示，長照3.0規畫8大核心目標，最重要的是強化「醫照整合」，盼出院後銜接長照的等待期，到2030年時可達成「0天等待」。他強調，長照3.0的願景，盼能實現「健康老化、在地安老、安寧善終」的目標。

對於明年度總預算目前在立法院卡關，是否會受到影響？呂建德表示，台灣的經濟成長從蔡英文總統到現在，基本上每年都是至少 3.8％ 的成長，今年平均成長率可能會超過 6％，那整個經濟成長率的大幅擴增，其實意味著政府稅收增加，所以錢應該是足夠的。

呂建德指出，現在有一個問題，賴總統目前提出的最重要事實上是兩個投資：第一是投資國家安全，第二是投資社會安全。這兩個因為稅收增加，基本上並不違背。

呂建德表示，而長照的部分從過去馬英九前總統，他第一任的時候是49.5億元；在蔡英文總統時期已經提高到827億元，明年提出要提高到1100億，所以這一部分會大幅增長。但因為總稅收增加，社會安全的投資並不會影響到國家安全、也就是國防安全，這兩個目標並不違背。

呂建德也說，立法院如果藍白繼續不審預算、杯葛預算的話，明年長照3.0的8大項全部都是新興計畫，其中最重要的，包括機構補助從12萬提高到18萬，預算不給就沒辦法發。另外與出院準備和科技輔具租賃等，這些全部都沒有。

呂建德強調，如果藍白繼續杯葛預算，政府這些照顧長輩、照顧居家照顧者、希望幫大家解決沉重負擔的美意全部都沒有。這部分想請立法院的藍白好好慎思這樣杯葛的結果。

