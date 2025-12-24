東亞人胰臟功能僅白人一半！BMI正常仍可能血糖失控

東亞人的胰臟β細胞功能先天只有白種人的50%左右，這意味著即使體重標準，血糖仍可能失控。王思恒醫師強調，透過飲食控制搭配重訓雙管齊下，是保護脆弱胰臟的解方，也能有效預防糖尿病。

東亞人的胰臟β細胞功能先天只有白種人的50%左右，這意味著即使體重標準，血糖仍可能失控。（圖／Photo AC）

根據跨國研究顯示，負責分泌胰島素的胰臟β細胞工廠，東亞人的功能先天上僅有白種人的一半。復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文說明，白種人可能要胖到BMI 30（嚴重肥胖）時，胰臟才會因過勞而罷工，但亞洲人只要BMI超過23（正常值在18.5至24之間），先天容量較小的胰臟就已經撐不住，導致血糖失控，沒有變胖的本錢。

王思恒表示，日本糖尿病盛行率高達11%，與台灣及許多肥胖率高的歐美國家相去不遠。他指出，大家常說「日本人瘦瘦的，一定很健康」，但瘦不代表健康，為什麼看起來瘦，卻擋不住高血糖？這是日本與台灣人都需面對的殘酷基因真相。

許多東亞人屬於TOFI（Thin on the Outside, Fat on the Inside），也就是外瘦內肥的偷肥族。王思恒說明，雖然四肢纖細，但脂肪全堆積在內臟周圍。內臟脂肪是代謝毒性最強的脂肪，它會不斷釋放發炎物質，直接阻礙胰島素工作。

若加上缺乏運動，致使肌肉量不足，吃下去的糖分無處可去，只能留在血液裡作亂。（圖／Photo AC）

王思恒進一步指出，若加上缺乏運動，致使肌肉量不足（缺乏儲存血糖的倉庫），吃下去的糖分無處可去，只能留在血液裡作亂，即可能造成血糖升高與增加糖尿病的危機。東亞人的腰圍與體重標準，都比白人與黑人來得更嚴格。

王思恒提醒，不要以為看起來瘦，就不會得糖尿病，東亞人的胰臟先天馬力不足，就更必須擴建肌肉這個血糖倉庫來幫忙分擔壓力。如果是屬於四肢細但肚子大的人，即使不胖，也請立馬雙管齊下，展開飲食控制與重訓。

