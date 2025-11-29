東亞地區校長學研討會登場 新北分享AI教育治理、技職創新等成果





第十六屆「東亞地區校長學」學術研討會今（29）日於國立臺北教育大學盛大舉行，今年以「教育領導與社會責任：邁向永續未來」為主題，聚焦校長如何運用科技治理與跨域協作帶動教育創新。新北市教育局長張明文率隊分享AI教育治理、技職創新、數位治理、幼兒政策與SEL社會情緒學習等五大研究成果，完整呈現新北教育轉型的政策路徑與城市韌性，成為會議的關注焦點。

教育局長張明文以「新北市AI教育局的規劃與展望」發表專題報告指出，新北教育已從「網路化、數位化」正式跨入「AI轉型」階段，策略完整涵蓋 PC-FIRST（新北親師生平台）、MOBILE-FIRST（校園通APP）及AI-FIRST（新北AI教育局）三大軸線，打造從行政到教學、從學生到家長的 AI 生態系。透過AI精準提醒、智能行動服務與跨平台數據整合，不僅協助教師減少行政負擔，也提升家長便利性，同時讓學生擁有更即時多元的智慧學習支持，全面強化「資訊力、行動力、智慧力」三大核心能力。

而在技職教育方面，技職教育科長江彥廷以「USR視角下的技職教育轉型」與「國中小職涯試探成效分析」兩篇研究報告發表成果。他指出，新北已建置16所職探中心、七大類體驗課程與數位職探資源，兩年累計超過18,000名國中小學生參與，帶動學生適性探索；另透過「技職體系融入社會」的模式，讓技職教育從「為工作而學」進化為「為社會改變而學」，累積超過1,200名學生參與永續行動設計，讓技術成為能改變社會的力量。

教育研究及資訊發展科輔導員陳思如則以「數據驅動下的教育治理創新：以新北教育資料平台為例」發表研究，說明新北已完成跨系統資料整合、排程自動化與資料標準化治理，串聯載具使用、學習平台紀錄及校務資料等多源資訊，透過即時化的數據視覺呈現，協助決策單位精準掌握趨勢、預測需求，使教育政策更具前瞻性並有效回應現場需求。

教育局表示，AI是教育行政的智慧夥伴，新北持續推動AI教育政策2.0，結合校園通App、數據治理與跨域合作，落實行政減量、家長便利、學生支持三大目標。近三年新北已蟬聯全國數位學習獎項總數第一，今年更榮獲第8屆行政院政府服務獎，展現AI為教育帶來的現場改變。未來將以「AI＋教育」作為數位治理的轉型主軸，成為臺灣最具智慧力的教育示範城市。

