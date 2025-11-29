東亞地區校長學研討 聚焦AI

教育局長張明文發表教育局研究團隊針對新北教育的研究重點。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

第十六屆「東亞地區校長學」學術研討會二十九日在國立台北教育大學盛大舉行，今年以「教育領導與社會責任：邁向永續未來」為主題，聚焦校長如何運用科技治理與跨域協作帶動教育創新。新北市教育局長張明文率隊分享ＡＩ教育治理、技職創新、數位治理、幼兒政策與ＳＥＬ社會情緒學習等五大研究成果，完整呈現新北教育轉型的政策路徑與城市韌性，成為本屆會議的關注焦點。

教育局長張明文以「新北市ＡＩ教育局的規劃與展望」發表專題報告指出，新北教育已從「網路化、數位化」正式跨入「ＡＩ轉型」階段，策略完整涵蓋 PC-FIRST（新北親師生平台）、MOBILE-FIRST（校園通ＡＰＰ）及AI-FIRST（新北ＡＩ教育局）三大軸線，打造從行政到教學、從學生到家長的ＡＩ生態系。透過ＡＩ精準提醒、智能行動服務與跨平台數據整合，不僅協助教師減少行政負擔，也提升家長便利性，同時讓學生擁有更即時多元的智慧學習支持。

在技職教育方面，技職教育科長江彥廷以「ＵＳＲ視角下的技職教育轉型」與「國中小職涯試探成效分析」兩篇研究報告發表成果。他指出，新北已建置十六所職探中心、七大類體驗課程與數位職探資源，兩年累計超過一萬八千名國中小學生參與，帶動學生適性探索。

教育研究及資訊發展科輔導員陳思如則以「數據驅動下的教育治理創新：以新北教育資料平台為例」發表研究，說明新北已完成跨系統資料整合、排程自動化與資料標準化治理。