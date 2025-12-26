東亞寒流發威「體感零下20度」！南韓寒波警報 日本大雪衝擊交通與民生

強烈寒流席捲東亞，南韓與日本多地體感溫度逼近零下20度，日本海側出現暴風雪。（圖／達志／美聯社，下同）

東亞地區26日同步遭遇入冬以來最強寒流侵襲，南韓與日本同時出現劇烈降溫、強風與大雪天氣。強烈冬季氣壓型態籠罩整個區域，南韓體感溫度下探至零下20度，日本日本海側則面臨暴風雪與大雪威脅，對交通運輸與年末返鄉行程造成嚴重衝擊。

南韓多地發布寒波警報，通勤民眾在刺骨寒風中全副武裝趕路。

根據南韓氣象廳資料，北西方冷空氣大舉南下，南韓全國多數地區發布寒波特報，京畿北部、江原道、忠清北道堤川市及慶尚北道東北山區更首度發布寒波警報。26日清晨多地氣溫降至零下10度左右，在強風助長下，體感溫度逼近零下20度，創下今年冬天最寒冷紀錄。

實測顯示，江原地區香爐峰低溫降至零下21.3度，九龍嶺零下18.7度，鐵原金化零下17.8度；京畿道抱川、坡州一帶清晨氣溫亦跌破零下14度。慶尚南道山區如伽倻山、智異山國立公園出現零下10度以下低溫，部分海岸與洛東江下游甚至觀測到結冰現象。

在嚴寒影響下，南韓通勤族全副武裝仍難抵寒意，不少人改搭計程車或自行開車上班，城市道路車流明顯增加。低溫也造成多起意外，包含屋頂設施遭強風吹落、水表防凍設備起火，以及車輛因電池放電無法發動等情況。各地政府已啟動寒流應變機制，加強弱勢族群照護與設施防凍。

同一時間，日本亦受到強烈冬型氣壓配置與多個低氣壓影響。日本氣象廳指出，強烈寒氣流入，使西日本至北日本日本海側降雪與風勢同步增強，26日至27日恐出現暴風雪、大雪與高浪，交通影響風險升高。

日本日本海側降下大雪，部分山區24小時降雪量預估達60至80公分。

過去12小時內，日本長野縣、關東北部與中國地方山區已降下約30公分積雪。截至26日上午，鳥取縣大山積雪達45公分，長野縣小谷村42公分，新潟縣津南町20公分。九州多個城市如福岡、長崎、熊本、佐賀與大分，也觀測到今年入冬以來的初雪。

氣象廳預測，至27日清晨的24小時內，降雪量可能達到新潟縣80公分、東北地區70公分、關東甲信地區60公分、北海道與北陸50公分，近畿與中國地方約40公分。強風方面，北陸與新潟最大風速可達每秒25公尺，瞬間陣風恐達30至35公尺，海象惡劣，浪高可達6公尺。

日本氣象單位警告，暴風雪與大雪恐導致高速公路、鐵路與航空交通延誤或中斷，正值年末返鄉高峰，民眾需密切留意最新天氣與交通資訊。同時須防範積雪壓垮電線與樹木造成停電、雪崩，以及雷擊、突發性強陣風等災害。

氣象專家提醒，這波寒流預計將持續至27日，南韓白天氣溫才會逐步回升，日本部分地區惡劣天氣則可能延續更久。官方呼籲，非必要避免長途移動，駕車前往降雪地區務必使用冬季輪胎並備妥雪鏈，以降低事故風險。

