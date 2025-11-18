東亞戰略大洗牌！高市早苗表態原因曝 美日韓菲構建「抗中金三角」

政治中心／程正邦報導

高市早苗做出強硬表態後，駐韓美軍司令兼美韓聯軍司令布朗森提出更具進攻性的東亞防禦概念。（圖／翻攝新台派上線）

「台灣有事」即「存亡危機」？高市表態自衛權引關注

日本在面對台海潛在衝突的立場上，近來出現更為明確的表態。日本首相高市早苗日前在眾議院預算委員會答詢時表明，若中國大陸武力攻擊台灣，可能構成日本現行「安全保障法制」下的「存亡危機事態」，屆時日本將能行使集體自衛權。此番言論被視為東京向北京釋放的強烈信號，加劇了中日兩國的緊張局勢。

儘管美國與日本一直對台海衝突保持「戰略模糊」，不過就在高市早苗做出強硬表態後，駐韓美軍司令兼美韓聯軍司令布朗森（Xavier Brunson）近日也透過駐韓美軍官方網站發文，提出了更具進攻性的東亞防禦概念。資深媒體人黃創夏直指，布朗森此舉是得到了美國總統川普的訊息，正在根據三軍總司令的「新方向」提出方案。

廣告 廣告

高市早苗有意放寬日本「不運進核武」原則，讓美國核武可以運進來。（圖／翻攝新台派上線）

戰略思維大轉變！駐韓美軍司令提出「抗中金三角」

三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓在節目中指出，布朗森身兼美韓聯軍司令，擁有戰時指揮韓國軍隊的權力，「所以打仗的時候，他可以決定韓國軍隊打誰。」布朗森司令發文表示，今後不應再談過去被視為「抗中的捆龍索」的「第一島鏈」（日本、台灣、菲律賓）概念，應轉向新的「抗中金三角」：「只要把東亞地圖倒過來看，就可以發現南韓、日本和菲律賓展開戰略合作的必要性。」

桃園市議員于北辰分析了這個戰略轉變的意涵：「以前對於整個中國的叫做圍堵的方式，一個島鏈，我把你鎖在裡面，捆龍索的概念。他改變了，他是改成什麼？改成刺刀的概念。」于北辰強調，布朗森的新思維是從消極的防守圍堵轉向積極的威懾。

美國海軍作戰部長已直接表明要給韓國核子動力潛艇。（圖／翻攝新台派上線）

北韓變刺刀尖？南韓戰略地位一夕翻轉

于北辰指出：「如果你只是消極的鎖住它，它會蠢動…從整個捆龍索變成一把刺刀。南韓在這個地方，你想想看，如果我們平常都是由東往西看，就覺得第一線應該是日本、台灣、菲律賓。不對，你由西往東看，有一把刺刀插在中國的咽喉裡面。」這個「戰略金三角」形成後，南韓的角色從以往的「島鏈內側」被拉到最前沿，成為一把直插中國渤海灣的「刺刀尖」插在中國的渤海灣裡面，「你要怎麼動？動不了。你一動，北京就掏空。」

于北辰解釋，南韓的戰略重要性在於，中國北海艦隊要從黃海、渤海出來時，會受到南韓的重擊，這也是為何布朗森強調要「把東亞地圖倒過來看」，才能凸顯朝鮮半島的戰略重要性。

于北辰分析：「南韓就像一把刺刀，插在中國的咽喉裡面。」（圖／翻攝新台派上線）

金三角「火力升級」：核潛艦、核武、死神無人機到位

為了落實這個「抗中金三角」的戰略，美國正對日、韓、菲三國進行不同層級的軍備升級與政策調整：美國海軍作戰部長已直接表明要給韓國核子動力潛艇。于北辰說：「如果這邊都是韓國的核子動力潛艇，不只中國的船出不來，隨時可以攻擊北京…中國的航母你敢出去嗎？中國的福建號，你還敢出去嗎？」

核動力潛艦能長期匿蹤潛伏在深海，具備極強的威懾能力，將使中國沿海港口與航母戰鬥群的行動受到嚴密牽制。另外，日本也放寬「不運進核武」原則。日本在1967年宣布了「不擁有、不製造、不運進」的無核三原則。然而，高市早苗表示，日本有意繼續堅持「不擁有」和「不製造」，但可以讓美國的核武「運進來」。

于北辰解讀：「我不做、我不擁有，但是美國我讓你進來，因為為什麼？因為維護安全需要。」黃創夏則指出，這也是為了應對「突發事態」時，美國核武嚇阻力量能夠及時到位，進一步強化對印太安全的維護。

美國給菲律賓「死神無人機」，MQ-9A具備「偵打一體」能力，能長時間滯空進行全域監控。（圖／翻攝新台派上線）

川普布局日韓菲「讓習近平不敢打」

針對位於南海戰略位置的菲律賓，美國則提供MQ-9A死神無人機。于北辰分析，由於南海海域廣闊，需要從空中進行確實的情報掌握與標定，「它最需要就是死神無人機，讓它能夠補足這個南海的不足…它是個情報轉換的載台，而且可以幫忙定位標定。」

MQ-9A具備「偵打一體」能力，能長時間滯空進行全域監控，並能精準引導飛彈攻擊或由自身攜帶的地獄火飛彈進行打擊，極大強化了菲律賓對南海地區的情報掌握與反制能力。

黃創夏認為，這一連串的戰略和軍備部署，核心動機在於執行前總統川普的意志，即「讓習近平不敢打。」

黃創夏認為，高市早苗表態是貫徹川普意識，因為川普保證「在我任內（中國）一定不敢打。」（圖／翻攝新台派上線）

更多三立新聞網報導

獲頒旭日大綬章！謝長廷曝是石破茂內閣決議：中國只為打擊高市借題發揮

日本最大娛樂經紀宣布中國市場喊卡！取消上海公演 偶像男團活動也取消

日抗議中國海警船駛入釣魚台 北京拒接受提反交涉

日媒：中國大型國有旅行社 停辦所有赴日旅遊業務

