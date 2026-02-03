東亞裔喝酒會臉紅是一種「基因缺陷」 最好別喝酒

美國史丹福大學研究發現，喝酒會臉紅是一種基因缺陷，喝酒會臉紅的人，最好別喝酒。

紐約時報報導，東亞裔群體在喝酒之後，特別容易臉紅。科學家發現，這種所謂的「亞洲臉紅症」，並不是過敏反應，而是一種基因突變所導致的；這種基因突變，會阻礙身體分泌出一種酵素，以完全分解酒精，並導致毒素累積。專家建議喝酒會臉紅的人，為了自己的身體健康，最好完全戒酒。（葉柏毅報導）

據史丹福大學醫學院資深遺傳學家陳哲宏的研究指出，這種由於基因突變所導致的酵素缺乏症，在以米為主食的地區最為普遍，像是中國南方、台灣、日本、南韓和越南等。有證據顯示，約3000年前，中國東南部就有人身上，攜帶這種原始基因突變。同時，研究並指出，這種基因缺陷至少影響當今8%的人口，也就是約5億人，至於它為什麼會越傳越廣，目前還是個謎。

陳哲宏指出，缺乏這種分解酒精的酵素者，罹患食道癌等疾病的風險較高，服用抗組織胺或其他補充劑，也只能掩蓋症狀，無法根本解決毒素累積問題，唯一的解決之道，就是不要喝酒。

一名目前住在洛杉磯，現年40歲的亞裔電腦工程師回憶，當他在加州大學柏克萊分校唸書時，因為一喝酒就滿臉通紅，還被室友取笑，當時覺得不好意思，現在覺得只要不喝酒就好了，對健康也有好處。