東京三溫暖失火網紅夫妻喪命 警揭店家火警通報系統重大疏失

店家大門口，鑑識人員進進出出、採集證據，東京港區的赤坂15日中午，發生一件高級會員制的三溫暖店家火警案，造成一對知名網紅夫妻2人死亡。

警方初步調查，發現在桑拿房內的牆壁、座椅和靠背部分有燒焦痕跡，死者2人身上的肩膀跟背部也有燙傷痕跡，研判火災原因，疑似是因為桑拿房內，用來加熱、散發熱氣的桑拿石，接觸到毛巾過燙，造成毛巾起火。

東京消防廳觀察員坂口隆夫指出，「獨立包廂內的各項設備，本身就不是一個寬敞房間，可能是急速產生火災濃煙，無法避難，或是當下產生一氧化碳，因為吸入而昏迷導致不及逃生。」

廣告 廣告

根據了解，死者夫妻2人是當地小有名氣的網紅夫婦，丈夫經營一家美容美髮店，是36歲的美髮師松田政也，妻子則是37歲的美甲師松田陽子。當天上午11時左右，2人第1次上門消費，預計使用時間11時到下午1時，進入3樓個人房的桑拿房內後，約12時店家的火警警報器就啟動，讓店員緊急通報消防人員。

等消防人員趕到，發現2人昏迷倒在桑拿房門口，已經沒有生命跡象，懷疑是因為一氧化碳中毒、或是火災造成體溫過高死亡。

事發後，店家一開始是在官方網站發出聲明，表達遺憾並且道歉，表示會暫停營運。但隨警方調查發現，桑拿房通往浴池房的房門門把全都脫落，造成無法開門離開，緊急呼救鈴的外蓋是打開的狀態，以及窗戶有重力敲打的痕跡，顯示2人死前曾經拚命求生。

東京三溫暖同業業者三枝祥榮表示，「沒看過三溫暖房門上設置門把的，考慮到安全，通常都是設置推開型的門，這是三溫暖業界的基本常識。」

由於緊急呼救鈴當時並沒有啟動，警方查證後發現，連接呼救鈴的配電箱，在火災當天電源是關閉狀態，業者也表示，從2年前開始，就不曾去碰過配電箱開關，也代表整棟建築的所有緊急求救系統，當下都無法啟用。

這家會員制的三溫暖店家共有5層樓，整棟建築都以提供獨立包廂、號稱讓會員有「完全私人空間」的豪華服務，每間獨立包廂都配備桑拿房、檜木浴池，甚至是空氣浴的休息空間，因此收費也不便宜，隨會員等級不同，最高會費是39萬日圓，相當於將近台幣8萬元，如今卻在防災方面有不少疏失，警方也將依照業務過失致死方向調查。

更多公視新聞網報導

網紅po賣場惡搞片挨告 警方通知到案說明送辦

東京西新井站傳爆炸聲 1女頭部遭炸傷

