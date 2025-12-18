東京三溫暖火警夫妻受困慘死 門把脫落、緊急按鈕失效釀悲劇

日本東京赤阪一間三溫暖當地時間15日發生火警，一對30多歲的夫妻被困在個人蒸氣室中身亡。火調的結果發現，蒸氣室的門把脫落，緊急按鈕毫無作用，引發外界質疑該三溫暖是否疏忽消防工安才導致悲劇發生。

東京赤阪的高級三溫暖發生火警，一對夫妻不幸身亡，引發社會關注。（圖／NNN）

據日媒報導，東京赤阪一間會員制高級三溫暖15日中午左右傳出火警，起火點位於三樓的一室個人蒸氣室。據東京警視廳稱，事發時房間已上鎖，消防員使用備用鑰匙進入，發現一男一女倒在門口附近。據報導，當時蒸氣室的木製座椅和靠背都已著火。

死者為36歲的松田政也及37歲的妻子松田陽子，兩人身後留下一名年幼的孩子。

死者夫妻身後留下年幼孩子。（圖／NNN）

蒸氣室的入口是一扇透明玻璃門，配有木質門把手。據調查人員稱，事發時門內外兩側的把手均已脫落。這意味著死者夫妻無法打開門，被困在蒸氣室內。

調查人員還發現了他們試圖按下緊急按鈕的痕跡和一條燒焦的毛巾。

更離譜的是，三溫暖業者坦言，根本沒有打開緊急按鈕的電源。這也是為什麼即使死者按下緊急按鈕也沒人發現。

事發時蒸氣室的門把竟然脫落，導致兩人被困在裡面。（圖／NNN）

根據初步驗屍結果，松田政也的雙手有皮下出血，蒸氣室的玻璃門也有拍打的痕跡，表示當下兩人有積極求救。另外驗屍結果顯示死因不明，可能為燒死或高溫熱衰竭身亡，警視廳仍持續調查中，要釐清是否有任何安全管理問題，包括專業疏忽導致死亡的可能性。

