東京上野動物園兩貓熊下月回大陸 日本50多年首次沒有貓熊

日本上野動物園的雙胞胎貓熊曉曉及蕾蕾將依與中國大陸的協議，於明年1月下旬歸還給大陸。朝日新聞報導，中日緊張局勢持續，中方不太可能再租新的貓熊給日本，日本將面臨50幾年來第一次全國沒有貓熊的情況。央視報導有估算稱，曉曉和蕾蕾一年可以帶來超過300億日圓的經濟效益。

曉曉（雄性）、蕾蕾（䧳性）是2021年在上野動物園誕生的龍鳳胎，牠們的父母力力與真真去年9月已經回到大陸；牠們的姊姊香香更已於2023年2月被送還。

中日間以共同研究貓熊保育為宗旨，訂下出借貓熊的協議。曉曉及蕾蕾的出借期限至2026年2月，依東京都及中方交涉，要在出借期限1個月前返還。東京都近日會公布具體時程。

朝日報導，東京都希望中方再出借一對新的貓熊，但至少在曉曉及蕾蕾回中國之前，很難有新的貓熊再來日本。日相高市早苗在國會的台灣有事答辯，引發中方強烈反彈，採取一連串抵制日本的措施。相關人士告訴朝日，在這情況下不可能再借新的貓熊。

1972年中國大陸的貓熊首次出借到日本，至今日本借過30頭以上的貓熊。在日本誕生的貓熊包括和歌山飼育的4頭，今年6月歸還，剩上野動物園的曉曉及蕾蕾。牠們送回大陸以後，代表是1972年以來日本首次沒有飼育貓熊。

