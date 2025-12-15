東京上野動物園大貓熊歸還大陸倒數計時 民眾曝真實感受

日本明年2月，歸還大陸大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」之後，日本境內將首次出現50多年以來，沒有大貓熊的情況。

大陸租借給東京上野動物園的貓熊「曉曉」和「蕾蕾」，即將歸還，屆時日本國內飼養的貓熊數量將歸零，這是日本50多年來，境內首次沒有大貓熊。而由於日中關係持續惡化，短期內很難期待大陸方面會租借新的大貓熊，因此許多日本民眾，對於即將離開的「曉曉」和「蕾蕾」，都感到相當不捨。（葉柏毅報導）

據日本媒體報導，公大貓熊「曉曉」，和母大貓熊「蕾蕾」，是去年9月，日本歸還大陸的大貓熊「力力」與「真真」所生的；「曉曉」和「蕾蕾」的姊姊「香香」，已經在2023年2月返回中國大陸。東京都政府等部門，曾經向中方請求延長「曉曉」與「蕾蕾」的租借期限，或是再租借給日本一對新的大貓熊，不過大陸方面都「已讀不回」。

廣告 廣告

在東京歸還「曉曉」和「蕾蕾」之，日本將首次出現境內50多年來，沒有大貓熊的狀況。上野動物園附近的知名商店街「阿美橫町」的人們，紛紛感歎說「以後再也見不到大貓熊了，真是遺憾」。許多日本民眾也認為，由於最近日中關係急速降溫，很多人認為「或許再也租借不到大貓熊了」，頗為灰心喪氣。

一名住在千葉縣的70多歲女性也悲觀地說，她個人真的很希望大陸能再租借日本一對大貓熊，不過以目前的情況來看，「大概很難了」。另一名住在東京都葛飾區的78歲老太太，非常熱愛大貓熊，只要有時間，都會親自去看看大貓熊。老太太說，一想到以後的孩子們，可能很難親眼看到大貓熊，就會覺得他們「好可憐」。