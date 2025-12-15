東京上野動物園將沒貓熊！ 曉曉、蕾蕾明年1月返中

東京上野動物園的人氣明星貓熊曉曉與蕾蕾將於明年1月返中。圖為曉曉。（翻攝上野動物園網站）

日本東京上野動物園即將迎來零貓熊時代。東京都政府官員證實，上野動物園僅存的2隻大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」，預計於明年1月下旬歸還中國。若屆時未能成功引進新的貓熊，日本將自1972年以來，首次出現國內沒有貓熊公開展示的情況。

曉曉與蕾蕾於2021年出生於上野動物園，是母親「真真」、父親「力力」繁殖研究計畫的一部分。由於父母貓熊為中方所有，2隻幼崽的所有權亦屬中國，原訂歸還期限為2026年2月。東京都政府近年與中方持續就返還時程磋商，最終決定提前約1個月，在明年1月下旬送返中國，實際日期預計將於近期對外公布。

為何提前歸還？日本還有機會再迎貓熊嗎？

根據日媒分析，東京都政府曾向中國表達希望續借或引進新貓熊的意願，但外界普遍認為成功機率不高。報導指出，在曉曉與蕾蕾正式返還前，中方不太可能同意新的出借安排，使日本面臨「貓熊空窗期」。

今年6月，和歌山縣白濱町「冒險世界」的4隻貓熊已先行歸還中國，讓日本國內僅剩上野動物園這對龍鳳胎。若2隻貓熊返中後仍未有新貓熊來日，日本國內飼養的大貓熊數量將正式歸零。

貓熊外交走到轉折點？

部分日媒與相關人士指出，近年日中關係趨於緊張，尤其在日本首相高市早苗於11月初發表涉及台海局勢的言論後，中方態度被認為更加審慎。一名消息人士直言，在目前的政治氛圍下，「不可能借到新的貓熊」，貓熊作為日中友好象徵的角色，正面臨考驗。

貓熊於1972年首次來到日本，當時為紀念日中邦交正常化，雌性貓熊「蘭蘭」與雄性貓熊「康康」抵達上野動物園，掀起全國性的貓熊熱潮，迄今已有超過30隻貓熊在日本展出或出生。

