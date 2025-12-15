東京上野「曉曉、蕾蕾」明年1月回中國 日本首度貓熊清零

2017年在日本上野動物園出生的大貓熊「香香」，2023年2月返回中國，圖為2020年6月香香在上野動物園。美聯社



日本媒體今日（12/15）引述知情人士透露，東京上野動物園的龍鳳胎貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於明年1月下旬歸還中國，屆時日本國內飼養的貓熊數量將歸零，而隨著日中關係持續惡化，短期內難以期待兩國會有新的貓熊租借計畫。

據日本《每日新聞》報導，2021年在上野動物園誕生的公貓熊「曉曉」和母貓熊「蕾蕾」，是去年9月歸還中國的貓熊「力力」與「真真」所生幼崽，牠們的姊姊「香香」則在2023年2月返回中國。東京都政府等部門曾向中方請求延長租借期限或提供新貓熊，但未獲正面回應。

東京都預計將於明年2月20日前歸還「曉曉」和「蕾蕾」，而目前日本境內僅存這兩頭貓熊，因此日本明年將出現首次沒有飼養貓熊的情況。日本以日中邦交正常化為契機，從1972年起接受來自中國贈送的「康康」、「蘭蘭」兩隻貓熊到上野動物園進行保育工作。

1984年《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES，簡稱《華盛頓公約》）將貓熊列為附錄一的瀕危物種，禁止商業性國際交易後，上野動物園的貓熊也從「贈予」轉為以繁殖研究為目的的「租借」。在日本出生的貓熊所有權仍歸中國所有。

上野動物園在53年內曾累計飼養過15頭貓熊，期間雖一度中斷，但有7頭幼崽是在日本出生，其中5頭更是成功長大。此外，日本和歌山縣冒險世界動物園的4頭貓熊已於今年6月全數歸還中國，目前日本國內飼養貓熊僅剩上野動物園的龍鳳胎。

日本共同社指出，由於日本首相高市早苗針對「台灣有事」發表言論，導致日中關係惡化，短期內難以期待會有新的貓熊租借計畫，深受民眾喜愛的「友誼象徵」即將從日本境內消失。

