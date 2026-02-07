東京也降雪！日眾院改選遇「警報級大雪」 計票結果預計凌晨出爐

日本投開票日遇最強寒流襲擊，圖為長岡市街道積雪狀況。（路透社）

日本第51屆眾議院選舉於今（8日）正式展開投開票，然而全日本卻正遭遇入冬以來最強等級的寒流襲擊，氣象廳已針對多個都府縣發布「大雪警報」，惡劣天氣導致各地交通障害頻傳，外界高度關注這場「雪中大選」是否會因投票意願受阻，進而影響最終勝負。又由於積雪嚴重影響交通，部分山區或偏遠地區的票匭運送可能出現延遲，日媒目前判斷，大選結果預計將在明（9日）凌晨左右大勢底定。

根據日本氣象廳資訊，8日是大雪的最尖峰期，日本海側地區受「日本海寒帶氣團輻合帶」影響，積雪量急遽增加，不僅富山、金澤、鳥取等平地積雪已達30至40公分，連平時極少降雪的太平洋側也淪陷，東京都心積雪達3公分、千葉與宇都宮等地也都出現積雪。

氣象廳更對鳥取縣發布「顯著大雪情報」，當地6小時內降雪量突破30公分，已出現大規模車輛受困現象，官方強烈建議民眾若非必要切勿外出，這對正在進行的投開票無疑是一大打擊。

新潟縣魚沼市居民8日一早冒零下溫度出門投票。（路透社）

本次眾院大選共有1,284人參選，角逐小選區289席、比例代表176席，共465個席次，目前的選戰核心在於自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，是否能取得過半數的絕對優勢。此外，選前才剛成立的「中道改革連合」以及「國民民主黨」等野黨勢力能否藉由民怨突圍，擴大政治版圖，也是本次觀察重點。





