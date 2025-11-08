東京京王井之頭線工地冒大火 部份路段停駛民眾哀嚎

8日上午，日本東京三鷹市京王井之頭線井之頭公園站附近驚傳發生火災，當局出動21輛消防車撲滅大火，部分路段也因意外暫停服務。

東京京王井之頭線一處工地發生火警。（圖／NNN）

據日媒報導，8日上午8點左右，東京警視廳接獲通報稱三鷹市京王井之頭線井之頭公園站附近鐵軌起火，警消到場後發現是一處施工路段的枕木起火。火勢相當兇猛，引發大量黑煙竄出。消防局出動了多達21消防車前往灌救，約花費2小時才將火勢撲滅。

火災發生在井之頭公園站西北方數十公尺處的一座鐵路橋上，並波及週邊地區。據悉，鐵路枕木、發電機、施工現場的油漆等物品均已燒毀。

廣告 廣告

這起火警所幸無人受傷，不過受火災影響，京王井之頭線從藤見丘站至吉祥寺站的雙向線路暫停服務。民眾對此也紛紛抱怨：「我不知道（列車停駛），我到了這裡才知道」、「我的家人都在上班，不知道通勤族該怎麼辦」。負責營運的京王株式會社表示，目前正在加緊恢復工作，但恐怕還需要一段時間。

報導稱火災發生時現場沒有工人，警方和消防局目前正在調查起火原因。

延伸閱讀

網傳「法國BBC、80億歐元買演講」 刑事局：造謠者返台即辦

蕭美琴「外交重大突破」？前駐歐特派員揭阿扁時代也幹過一件事

駁斥蕭美琴IPAC演講花80億歐元 郭雅慧提4大意義