東京人氣能量景點迎新年 龍神開運祈福ｘ千年古社求招財

▲黃金大注連繩。以海洋與龍神意象構成的獨特氛圍，為來訪者帶來靜心沉澱與煥然一新的時刻。©潮見龍宮

【記者 周澄予／台北 報導】迎接農曆春節九天連假到來，越來越多國人選擇以「返鄉日本」的方式迎接新年，這回精選多處位於東京都內、歷史悠久且近年在社群平台掀起話題的開運神社與隱秘能量景點，帶領旅人以城市漫步的節奏，為新一年開啟平安、順遂與好運的起點。從雲海環繞、供奉龍神的話題秘境「潮見龍宮」，到以強運招財聞名、香火鼎盛的「小網神社」，以及融入貓咪、柴犬元素、療癒身心的人氣寺社，東京的走春巡禮不只是單純參拜，更是一趟結合歷史信仰、人文風景與身心沉澱的迎新旅程，讓新春祈願化為溫柔而踏實的正向能量。

【江東區】潮見龍宮—雲海祈福神秘奇景 龍神護佑萬事大吉

「潮見龍宮」作為東京都內極為獨特的神社，近期備受矚目。這裡除了祈求孩童平安成長、祈禱良善福緣的參拜之外，還可在奇幻般的雲海中進行冥想、在黃金大注連繩前祈禱、製作專屬御守，或是體驗巫女服裝等多樣活動，為訪客帶來特別的參拜時光。

▲小網神社主祭神為倉稻魂神（稻荷大神）與市杵島比賣神（弁財天），此外亦供奉日本橋七福神之一的福祿壽神。香火鼎盛的神社，是新年祈求強運與財運的最佳去處。©小網神社

神社位於與運河相連的獨特地點，供奉龍神。參拜者在平靜水面與龍神力量的環繞下，淨化心靈、虔誠祈願。龍的形象，象徵著飛天高升、大展鴻圖、蒸蒸日上等成功相關的聯想，據說龍神所到之處，諸事萬物皆能順遂流動、有所斬獲，藉以祈求來此參拜者的運勢能夠順風滿帆、行雲流水。

運河水流引進神社內部空間，象徵孕育生命的子宮意象，彷彿在水的包覆中迎來「重生（REBORN）」。參拜後，旅人亦能感受到如同脫胎換骨般的清新力量。

潮見龍宮的最大特色之一在於「雲海參拜」與「黃金大注連繩」。自然界的雲海會受季節與天候影響，但潮見龍宮透過人工營造，常年在參道上出現雲海，參拜者可在夢幻般的空間中進行冥想與靜禱。漫步於雲中的虔誠參拜，充滿寧靜莊嚴氛圍，卻又增添些許神秘，成為這裡獨一無二的體驗。神社內還設有一艘無帆的原始葦船（あしぶね），被視為世界上最古老的船隻之一。這艘葦船象徵著在風雨與海流中前行的旅途，因為沒有風帆，充滿不確定性；也因為一切未知，代表擁有無限可能，令人不禁省思生命航程的意義。

▲妙義神社代表的可愛貓咪。©東京駒込妙義神社

此外，能夠由參拜者親手製作御守的體驗也深受歡迎。為重要的人打造獨一無二的御守，將心意與祝福具象化，並把心意傳遞給生活中的珍視之人。以善意的無限循環，為新年揭開溫暖而嶄新的序章。

幻想般的雲海參拜、龍神祈禱、兒童與良緣祈福、手作御守，以及象徵人生旅途的葦船皆匯聚於此，使潮見龍宮成為東京少見的深度體驗聖地。以海洋與龍神意象構成的獨特氛圍，為來訪者帶來靜心沉澱與煥然一新的時刻。

【中央區】小網神社—千年古社招財納福 金運強運一次足

位於東京日本橋、歷史悠久的小網神社，相傳創建於1466年。神社以「強運、避厄」聞名，尤其以提升金運最為靈驗，廣受信徒敬仰。境內的昇龍與降龍雕刻，自古象徵運勢上升與趨吉避凶，是神社的重要精神象徵，深受參拜者愛戴。

此外，神社內還設有被稱為「洗錢弁天」的洗錢井，相傳在此以清水洗淨硬幣或紙鈔，可祈求財運提升。參拜者會將錢幣放入竹籃，以清水洗淨後晾乾，再收入錢包—這項風俗也於神社官方網站中明確介紹。

在歷史上，小網神社於東京大空襲中倖免於焚毀，因此長久以來被當地居民視為「強運之社」，深受信仰。另有一則相傳故事指出，第二次世界大戰期間，士兵隨身攜帶小網神社的御守，最終平安返鄉，這些逸話除了是地元傳承的一部分，也更增添造訪魅力。透過歷史悠久的神社建築與獨特的參拜文化，遊客可在此體驗身心平靜，並深刻感受東京兼具歷史與現代風情的旅遊特色。

▲繽紛柴犬御朱印萌度滿分！彩繪玻璃風格的剪紙設計，每一枚御朱印都宛如精緻的藝術品，令人忍不住想珍藏。©感通寺—柴犬療癒的溫馨悠閒寺院

【豐島區】【新宿區】妙義神社＆感通寺—貓咪柴犬療癒同行 活力滿盈好幸福

位於豐島區的東京妙義神社，是以貓為象徵的獨特神社。境內並非擺放傳統狛犬，而是以「狛貓」迎接訪客，黑貓與肉球圖案的御朱印與御守也廣受歡迎，並在社群媒體上引發討論。許多黑貓的設計源自江戶時代武將太田道灌的逸話，參拜者能在神秘氛圍中享受與貓邂逅的樂趣。

位於新宿區的感通寺，境內常駐親人的柴犬，以動物互動帶來的療癒與緣分而聞名。寺內的御朱印採用彩繪玻璃風格的剪紙設計，並隨季節呈現不同主題，每次參拜都能充滿期待。

妙義神社與感通寺透過貓與柴犬等動物元素，營造出獨特的親近感與溫度，在感受歷史與文化的之際，也能享受東京人氣能量景點帶來的靈性魅力與身心療癒。