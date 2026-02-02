東京住宿稅將改為3% 京都3月起1晚最高課稅1萬日圓

打開房門，空間雖然不大，但乾淨整潔、設備齊全。飯店是遊客或商務人士來到日本東京最主要的花費之一，但這筆負擔恐怕變得越來越重。

公視國際記者施勗皓在日本報導，「日本許多地方政府開始陸續調漲住宿稅，以東京都來說，從現行的100到200日圓，將會調整為3%的稅率制，因此也引發了不同的討論聲音。」

全日本飯店聯盟常任理事服部公雄說：「我覺得不開心，現在是一個晚上100到200的小金額，但例如說一個晚上3萬日圓的房間，3%的話就會變滿大的。」

除了東京將把住宿稅改為3%稅率制，京都市也從3月起把最高1000日圓的稅額上限，提高到1萬日圓；其他包括北海道各地，東北宮城縣、仙台市到長野縣和九州熊本，都從今年起開始實施徵收住宿稅。

不只外國遊客，日本民眾只要有住宿，都是課稅對象。

台灣遊客王先生說道，「常來幾次就是會發現，比起前幾年都是越來越貴的趨勢，住得會越來越偏遠，也越來越小，所以可能就會影響來的意願。」

大阪民眾八木認為，「東京和其他地方相比，住宿的費用本就比較貴，如果稅金又漲價的話，負擔會變得更重。」

總務省統計，2023年全國的住宿稅稅收約188億日圓，隔一年就倍增到約400億日圓；2025年日本訪日外國人更突破4000萬人大關。政府想用這筆財源來解決過度旅遊帶來的問題，但業者仍然有疑慮。

全日本飯店聯盟常任理事服部公雄提及，「問題在於徵收了之後，稅金會用去哪裡？現在最不夠的地方就是人力不足，希望能把錢用在這裡。」

日本飯店協會東京支部事務局長藤井多聞表示，「從定額制變成稅率制，我們是持反對的意見，因此對東京都提出要求書。」

對飯店業來說，更改稅制還需要負擔系統調整的成本。日本政府一方面希望旅客成長，同時又得緩解過度旅遊的課題，該如何拿捏面臨兩難。

