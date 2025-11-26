東京住宿稅「3％無上限」又變貴？日本旅遊達人曝最大關鍵：免驚

明年三月起，京都調高住宿稅上限，從現今最高每人每晚1千日圓，提高至每人每晚1萬日圓，近日傳出東京都也將修改住宿稅，改為依住宿費課徵3％、無上限的定率制。對此，日本旅遊達人、台大前感染科醫師「林氏璧」孔祥琪分析，「免驚！」，不少地區想要提高住宿稅，很多是因應過度旅遊的政策，目前仍在討論中，且2027年日本旅遊的狀況、匯率多少都是未定之天，所以大家不用太過擔心。

林氏璧在臉書粉專發文表示，現行東京住宿稅規定，每人房價每晚不到1萬日圓免稅，1萬日圓以上不到1.5萬日圓課徵100日圓，1.5萬日圓以上則課徵200日圓；東京都計劃取消目前的兩級制固定稅金收費系統，改為3％無上限，平價旅館免稅門檻調高到1.5萬日圓，原本免稅的民宿、青旅等也將全面納入新制。

林氏璧分析，日本各地都在規劃住宿稅，像是京都已確定5級定額制明年3月上路，東京、沖繩都在討論中，這些政策很多都是為了因應過度旅遊，不過近來大陸和日本關係緊張，可能因此影響相關政策，未來陸客是否會大幅減少，改善過度旅遊的狀況，讓地方政府回頭大力爭取他國旅客，值得密切觀察。

林氏璧提到，東京都這次的改動有點像是劫富濟貧，住宿稅免稅門檻從每晚1萬日圓調高到1.5萬日圓，對小資族是好消息，房價越貴會收得越多，不過政策仍在討論中；林氏璧強調，2027年日本旅遊的狀況、匯率多少都是未定之天，「我想大家目前不用太擔心啦，『免驚』」，更重要的是趁現在日幣匯率低、陸客相對少，在明年11月機場退稅實施前多去幾波日本。

