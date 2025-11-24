東京偷車賊撞行人1死11傷 韓濟州島撞候船室3死10傷

日本跟南韓今天都發生汽車衝撞行人意外。（示意圖，與本事件無關／達志影像美聯社）

日本跟南韓今天都發生汽車衝撞行人意外。日本東京有一名嫌犯偷車後，開著贓車高速衝撞人行道，造成路人1死11傷，警方正在調查他是否蓄意衝撞。另外南韓濟州島，有一輛廂型車高速撞入港口的候船室，又衝撞路人，造成3死10傷。

日本跟南韓今天都發生汽車衝撞行人意外。（示意圖，與本事件無關／達志影像美聯社）

日本東京與南韓濟州島同日發生嚴重車禍事故，造成多人傷亡。在東京足立區，一名嫌犯偷車後高速衝上人行道，造成1死11傷，其中1人傷勢嚴重，嫌犯曾一度棄車逃逸但隨後被捕。而在南韓濟州島天津港，一輛白色廂型車衝入候船室並撞擊路人，導致3死10傷，事故原因疑似為60多歲駕駛操作租賃休旅車時失控。兩起事件均引發當地警方調查，以釐清事故細節與原因。

在南韓濟州島發生的重大車禍中，一輛白色廂型車於24日下午2點50分左右高速衝入天津港的候船室，之後又繼續行駛了一百多公尺，直到撞上旁邊的柱子才停下來。由於事發地點人潮眾多，這起事故造成10多人受傷，其中3人在現場心臟驟停，送醫後不治。從現場照片可見，五顏六色的電動腳踏車倒成一片，甚至被撞到變形，受傷民眾被救援人員陸續救出。

韓聯社記者嚴承鉉（音譯）表示，這起事故疑似是一名60多歲的駕駛操作租賃休旅車時，突然衝向渡船候船室一帶人潮密集區域所導致。由於事故地點位於偏僻地區，當局一度動員醫療直升機，將傷患送往濟州市醫院接受治療。同一天，日本東京也發生了重大車禍。在東京足立區梅島，一輛汽車在闖紅燈後高速衝上人行道，撞倒多名路人。從事故現場可見，肇事車輛擋風玻璃碎裂，車頭全毀。這起事故造成至少1死11人受傷，其中1人傷勢嚴重。

日本警方調查後發現，肇事駕駛在事故發生前，先偷走附近汽車銷售店的展示車，隨後才發生衝撞事件。駕駛在事故後一度棄車逃逸，但隨後在住家附近被警方逮捕。目前日本警方正在調查這起事件是蓄意衝撞還是單純的意外。

