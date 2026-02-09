東京傳真：抗中民意確立 親中大咖全落馬

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉中大獲全勝。圖為高市早苗日前於東京助選。（攝/劉祐龍）

自民黨橫掃眾院 高市早苗創戰後紀錄





眾所矚目的2026日本眾議院總選舉終於落幕，首相高市早苗領軍的自民黨囊括316個席次，不但跨越穩定執政多數，還成為戰後首次單一政黨取得2/3議席的大勝利，連同執政聯盟的日本維新會36席，取得議會的絕對優勢。





反觀最大在野黨「中道改革連合」幾個大咖紛紛中箭落馬，慘不忍睹，除了共同代表（黨魁）野田佳彥與齊藤鐵夫之外，其餘幾個重量級的黨內幹部包括幹事長安住淳、推動立民公明合作的要角馬淵澄夫、曾經開創民主黨盛世的小澤一郎等，不但區域全落選，就連比例代表也沒補上。

而在議會中逼迫高市首相講出「台灣有事」言論，導致日中兩國關係陷入僵局的岡田克也，不但輸給對手自民黨石原正敬近一萬票，加上本人並沒有被列入比例代表席次，本屆議會將看不到岡田的身影，也足見日本人對於親中派有多厭惡了。





中國施壓成助攻 日民意全面反彈





這次執政聯盟能夠大勝，除了高市首相的個人魅力之外，最大助手其實就是對岸的中國，自從11月的「台灣有事」詢答，引發中國政府的不滿開始，習政權就一直使出各種手段，要逼迫高市內閣就範，包括減少觀光客訪日、中斷日中雙方交流、甚至連知名歌手濱崎步都慘遭毒手，暫停日本水產品進口以及中國產稀土停止銷日等做要脅。





沒想到日方完全沒有退讓，還引發高市早苗在就任不到一百天即解散國會改選，在野的立憲民主黨與公明黨還聯手，強力批判高市解散國會是胡鬧，一度成為中國官媒天天報導的對象，企圖藉由在野勢力來影響日本輿論，進而逼迫高市退讓。





沒想到選舉結果出爐，立民公明合組的中道改革連合僅獲得49席，不但由選前的172席大幅萎縮，而且連50席都沒有，如此的慘狀恐怕是該黨幹部始料未及。





就在選舉結束的隔天，日本股市衝上史上最高的五萬五千點，這表示日本社會對於高市陣營的大獲全勝，給予極高的支持，而高市在這一役也奠定了其長期執政的基礎，接下來該如何落實相關政見，各界都在關注。





親中派勢力潰散，日中關係與東亞政局出現重大轉折。圖為日本現任防衛大臣小泉進次郎，日前於街頭助選。（攝/劉祐龍）

極右與新世代政黨崛起 國會版圖重組





至於在野黨方面，本次選舉值得關注的是參政黨及未來團隊。前者是極右思想政黨，去年的參議員選舉時即提出日本優先的議題，獲得保守極右人士的支持，如今在眾議院也獲得15個席次，成為極右派的關鍵力量。





至於未來團隊則是由AI工程師安野貴博在2024年為了參選東京都知事而創立，後來開始積極的投入國政選舉，並且在2025年正式成為政黨並獲得1席參議員，此次初次參選眾議院便獲得11個席次。





該黨以創新的網路宣傳手法，搭配多元的議題，獲得不少多元左派的支持，甚至取代傳統左派政黨如共產黨等，成為新世代的代言人，未來團隊與參政黨在國會中的動向，值得關注。





日本「右轉」成形 東亞局勢進入新階段





選後日本政局走向保守右派獨大的局面，日美關係持續升溫，日韓關係應該也能維持既有的狀態，而日中關係端看中方是否願意低頭，轉而與高市政權接觸；至於台日關係也將維持現有的友好狀態，並從中摸索雙方的新型態交流。





我們必須注意的是，東亞局勢的大改變將從現在開始，而台灣已經做好準備了嗎？





（作者為前資深政治幕僚，現為駐日媒體人）



