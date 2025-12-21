東京出發90分鐘直達！橫濱親子一日遊懶人包，行李直接幫你送到飯店，免門票樂園玩到瘋

日本｜橫濱親子一日遊

日本｜橫濱親子一日遊

來到東京，如果想找一個有獨特文化景點、同時又可以購物、小朋友也有遊樂設施、戶外活動可以玩的地方，那橫濱絕對是一個很好的選擇。

位於日本關東的南部、神奈川縣東部的國際港口都市「橫濱」，又稱為南關東。相信來過這裡的旅人，看到紅磚倉庫傳統的建築，以及數個商場現代親穎的建築，視覺衝突但氛圍卻不違合的橫濱，實在是值得從淺遊至深訪的都市。

日本｜橫濱親子一日遊

在成田機場第二航廈往B1的「鉄道」方向走，即可看到「JR East 成田空港旅遊服務中心(紅色掛招)」。我們選擇由機場乘坐「N’EX 成田特快」，外籍旅客指定座席的去回車票，約90分鐘即可到達橫濱。票價的部分 N’EX 成人4,000円 / 兒童2,000円。這是目前N’EX 給來日本觀光旅客的優惠，只要出示護照即可。

然後櫃檯上的螢幕有即時的時刻表，從櫃檯走到月台也不用三分鐘，所以可以輕易的判斷自己可以搭乘的時段。而且可以指定去回的時間即地點，像我們選擇從機場到橫濱、從東京回機場，真的很方便。

地下一樓的紅色招牌「JR東日本旅行服務中心」(營業時間09:30~20:00全年無休) / 查看NʼEX 時刻表

日本｜橫濱親子一日遊

坐上N’EX 後，只要中途不出車站，皆可於指定區間内（東京列車特定區間内）的任何JR東日本車站〈東京、品川、澀谷、新宿、池袋、橫濱〉下車，無須換車！每個座席上都有配備大型餐桌及電腦插座，空間也很大。各車廂還設置了有轉盤鎖的大型行李架，非常的方便。

日本｜橫濱親子一日遊

因為住宿預算的選擇，下蹋離港區未來21僅一站之隔的「アパホテル関内(APA 關內酒店)」，橫濱住宿不好訂外，價錢高且滿房機會也很高，選擇關內住宿除了價錢親民外，空房機會也較多，不過APA四人房也滿房，因為來橫濱親子行的比比皆是，所以應變的方法是選擇單人房〈小學生加價〉的相鄰房剛好。

アパホテル〈横浜関内〉《APA HOTEL〈YOKOHAMA-KANNAI〉》

住址：〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町3丁目37-2

交通方式：

1.) JR根岸線，橫濱線“關內站”，步行3分鐘

2.) 地鐵藍線“關內站”3號出口，步行1分鐘

3.) 港未來線馬車道站5號北口，步行5分鐘

日本｜橫濱親子一日遊

關內的美食可真多，從關內出站後已晚上10點多，雖下著毛毛雨但空氣中卻飄著美味，但眼前的美食歷歷在目：一風堂拉麵、築地銀だこ〈THE GINDACO〉章魚燒、平價串燒居酒屋鳥貴族〈焼き鳥なら〉、北海道札幌拉麵〈味の時計台〉，跟孩子們迫不及待的Check IN後馬上就先在飯店隔壁點了一盒原味章魚燒〈8個550円〉

日本｜橫濱親子一日遊

只刷上了招牌醬油的章魚燒，不用再加醬及其他配料，就超好吃的，兒子們大誇呀，顆顆札實、章魚肉好大一塊，外皮還酥酥脆脆，冷冷的天吃，章魚燒雖燙口但下肚後非常溫暖~而且章魚燒口味相當的多，還有玉子、蔥燒、明天子、海苔、咖哩口味等等

築地銀だこ〈THE GINDACO〉章魚燒

住址：神奈川県横浜市中区常盤町3-24 ｻﾝﾋﾞﾙ

日本｜橫濱親子一日遊

沒想到吃完章魚燒後肚子更餓，關內真的是好地方，飯店百步內的餐廳幾乎都營業到深夜12:00，章魚燒旁就時北海道札幌拉麵〈味の時計台〉，明亮乾淨外，拉麵也好好吃~是有多好吃呢？先來看看照片XD

日本｜橫濱親子一日遊

大推招牌「熟成炙燒味噌」及熱賣第一的「厚切的炙燒豚麵 」，每碗拉麵裡的蒜末都用大火爆香再沖入豚骨湯頭，最後灑上大把的葱末及豆芽菜，連吃炒飯都會挑出蒜末及蒽花的我，竟然整碗喝光光

日本｜橫濱親子一日遊

這幾張照片應該就足夠說出味の時計台有多好吃了吧~湯純、麵Q、肉彈牙，而且價錢也很平價哦，不同口味及加量價位在700~1150円間

味の時計台

住址：神奈川県横浜市中区常盤町3-24 ｻﾝﾋﾞﾙ

日本｜橫濱親子一日遊

來到日本真的就入境隨俗了，一早前往櫻木町駅，JR桜木町駅北1出口或地鐵藍線〈より野毛ちかみちを通り南2B 出口〉，就是一蘭拉麵~

日本｜橫濱親子一日遊

親子旅行最怕的就是遇到下雨，時大時小的雨，一手撐著傘、一手提著行李，還必須耳提面命請孩子跟好，整個人都覺得非常的阿雜~

才跟磨娘精說下雨了，可能Cosmo World 樂園去不了，孩子嘴就嘟了起來，孩子的爸只好安慰的說先把手上的行李包包找櫃子寄，爸爸找找有什麼室內樂園可以玩~

日本｜橫濱親子一日遊

似乎孩子的爸腦子裡有些主意，繞到JR櫻木町南改札口，投幣寄櫃從小到大的櫃子幾乎已滿，此時「櫻木町站觀光案內所」門口放著立牌「寄放行李一個500円」，進去問了一下後，哇噻，除了暫放行李外，也可以把行李送到機場，可以直接用「當日配」將行李寄到飯店！

日本｜橫濱親子一日遊

櫻木町站觀光案內所裡面的服務人員好親切哦，幫忙填寫宅急便的單子外，觀光案內所裡也提供橫濱的觀光地圖及旅遊資訊。

不過值得一提的是，日本的觀光服務做得很好，要不是這次用了當日配，遇到下雨又拉著行李實在是有夠掃興的~又多了一次經驗，但當日配要注意哦，10:00前須寄出，不只是神奈川，包括東京周邊的飯店，當天就會到達囉~~

日本｜橫濱親子一日遊

在寄完行李之後，兩手空空的感覺真好，也許老天爺都眷顧我們，天氣也漸漸變晴。早上還沒吃呢！走出櫻木町駅，看到星巴克想要來杯咖啡，ㄜ………….沒有空位><

日本｜橫濱親子一日遊

老天爺總是會開啟另一面窗，果真原本只是隨意的進入星巴克隔壁的「Cafe Andersen 桜木町」，但這頓早餐值得！

日本｜橫濱親子一日遊

看似簡單的料理，但餐桌上的風景跟外頭一樣美，美的會挑起食慾，同時也想膩在這裡不想走♥

日本｜橫濱親子一日遊

吃的出來餐廳主人的用心，食材都很新鮮、當季水果的鮮甜、清香的鬆餅及烤的剛剛好的土司，才淋上蜂蜜孩子就秒殺了~而那香醇的咖啡經過喉嚨裡還會留著甘味呢！

日本｜橫濱親子一日遊

從 Cafe Andersen 往外看，正在計劃接下來的路線時，看到10:05分從櫻木町站觀光案內所推出來的箱子，呵~那裡面一定有我的行李，晚上見囉^^

日本｜橫濱親子一日遊

以上地圖就是從櫻木町站的一日散策，從10:00~18:00足足跟孩子們走了8個小時，適時的安排一些玩樂景點，會覺得意猶未盡哦^^

日本｜橫濱親子一日遊

緊鄰櫻木町駅的第一個購物中心，就是2010年開幕的新購物商場《Colette・Mare（コレットマーレ）》，佔地之大進駐的品牌也好多，像GU、Kitson、TopShop、無印良品，還有マツモトキヨシ〈松本清藥妝店〉；4F的大創DAISO、adidas；5F的紀伊國屋書；8F的MM Begin，最醒目的則是佔地300坪的Outdoor戶外運動用品

Colette・Mare（コレットマーレ）

住址：神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7

交通：JR・横浜市営地下鉄，桜木町駅走1分

日本｜橫濱親子一日遊

從Colette・Mare 旁搭電動手扶梯上去，超高的手扶梯到頂又是一條很長的電動步道〈自動人行道〉，好像走在機場裡哦，不過這上頭還真美，才沒幾秒鐘眼光就被日本丸(Nippon Maru)所吸引

日本｜橫濱親子一日遊

走下樓梯即是日本丸紀念公園，停於公園內的白色大帆船名為「日本丸」，也曾被稱為「太平洋的天鵝」或「太平洋白鳥」。

日本丸紀念公園的門票免費，但參觀帆船日本丸時，可在門口直接買橫濱港博物館的聯票。高中生為600日元，小學，初中學生，65歲以上為300日元，展覽等會另外收錢。〈每週六時高中生，初中生，小學生為免費。〉

日本｜橫濱親子一日遊

最左邊那棟是橫濱地標大廈「Landmark Tower」，曾是日本第一高樓，現在是日本第二高的大樓及第四高建築物，49至70樓為旅館，69樓設有空中花園觀景台，也是看橫濱夜景不可錯過的景點。〈 Landmark Tower 地標塔69F 空中花園營業時間10:00-21:00，逢週六及暑假開放至22:00〉。

The Landmark Tower 與右邊聯通的 Queen’s Square 這區域，以及新港區、中央區、與橫濱站東口這區域，也被稱為橫濱港未來21〈MM21〉。

日本｜橫濱親子一日遊

Queen Square 複合式購物中心〈又稱皇后廣場〉，這裡好大分別規劃 QUEEN’S EAST [at1!] [at2!][at3!] [at!]STATION CORE，動線歸劃有些複雜，但沒關係，因為可逛的太多囉♥

必逛的有Snoopy Town、Disney Store 、AE、SANRIO VIVITIX、ZARA、TOKYU HANDS、LEGO、UNIQLO….。

日本｜橫濱親子一日遊

吃的也不用擔心哦，美食街進駐的可多囉，像：一風堂、和幸豬排，但個人覺得和幸豬排這間的比較不好吃~~

Queen Square 複合式購物中心

地址：日本神奈川縣橫濱市西區港未來2-3

交通：

1.) 港未來線“港未來”車站，往2樓走即是商場

2.) JR 櫻木町站，步行8分鐘

日本｜橫濱親子一日遊

逐漸變好的天氣，COSMO WORLD〈橫濱太空世界〉入園免門票，跟台北兒童新樂園很接近，但這兒的設施卻跟六福村一樣的刺激，園內有好多入口就大方的進去就好，看上喜歡的設施就在門口投幣兌換票券排隊即可。

如果想搭橫濱地標，舉世聞名的《世界最大時計型大觀覽車》，3歲以上800日幣，一圈約15分鐘，營業至晚上8:00，傍晚5:00後天氣就黑了，晚上看最漂亮哊~

日本｜橫濱親子一日遊

COSMO WORLD 雖是一個無料入園的都市型立體遊園地，但L型的佔地裡包含 Wonder Amuse Zone（神奇娛樂遊樂區）、Burano Street Zone（布拉諾街道遊樂區）、 Kids’ Carnival Zone（兒童歡樂遊樂區），多達到32個，且每個設施一次性的費用約在500~750円

日本｜橫濱親子一日遊

若小小孩的話，建議可以往布拉諾街道遊樂區，有較多可愛且溫和的設施，或是兒童歡樂遊樂區有比較靜態投幣式的或3D、4D影片欣賞

YOKOHAMA COSMO WORLD

營業時間：11:00 ~ 21:00 (平日)/ 22:00(假日)

地址：神奈川県横浜市中区新港2丁目8番1号

日本｜橫濱親子一日遊

這是五星級的橫濱洲際大酒店 (InterContinental Yokohama Grand Hotel) ，白色風帆樣的大樓走到哪兒都可以看到它，同時也可以想像住在這裡，景色肯定是非常漂亮宜人。《查詢房價及空房》

日本｜橫濱親子一日遊

親手動手做獨一無二的杯麵嗎？那摩天輪後方這棟紅色建築物就是了，10:00不到就排滿好多人哦，日清杯麵博物館（Cup Noodles Museum）也可上網先預約，總共有二種DIY，分別是合味道杯麵〈所需時間約30分鐘〉及雞湯拉麵DIY〈所需時間約90分鐘〉。如果是機動性的話，可以現場抽整理券，然後只收大人門票一人500円，若要DIY，一個杯麵是300円，一個人最多可以有三個。

日本｜橫濱親子一日遊

畫完了湯杯後，可以選擇口味，分別是原味、海鮮、咖哩、蕃茄四選一，最後就把杯麵封口膠裝起來，最後放進充氣袋裡自己打氣，屬於自己獨一無二的杯麵就大功告囉。

如果還意猶味盡那麼在旁邊還有一個雞湯拉麵廚房，做完麵條後還可以下水煮哦，現做現煮現吃，又是別有一番滋味~

日本｜橫濱親子一日遊

日清杯麵博物館4樓還有個模擬泡麵製作過程的「合味道遊樂區」，一次約25分鐘，一人300円，限3歲以上~小學生〈身高90公分以下須父母陪同〉，來杯麵館最少要留個二個小時，因為1樓也有販賣店、電影導覽跟日清博物館哦~

日清杯麵博物館（Cup Noodles Museum）《合味道紀念館 / 安藤百福發明紀念館》

地址：橫濱市中區新港2-3-4

交通：

・港灣未來線往摩天輪方向走8分鐘

・港灣未來線，馬車站下車，往摩天輪方向走8分鐘

・JR、市營地鐵：在櫻木町站下車，往摩天輪方向走12分鐘

日本｜橫濱親子一日遊

就在日清拉麵博物館正對面、並與COSMO WORLD一個路口之隔的「WORLD PORTERS（橫濱世界商品大廈，世界之窗）」，一句話「太好逛了」。裡面皆以生活雜貨、流行平價品牌居多，無論大人小孩都會大失血之地阿~~

日本｜橫濱親子一日遊

6層的WORLD PORTERS，一樓有許多餐廳及咖啡店，進駐商店也有150多家，出入口也有baybike 租借。再加上緊臨COSMO WORLD，出口處還有遊艇碼頭，可搭乘遊艇直接前往山下公園。

日本｜橫濱親子一日遊

2~4樓光是300円店就多到數不清了，真的很不小心就在這大失血！原本以為可以忍住，但是……..沒辦法！

日本｜橫濱親子一日遊

沒想到裡面還有一個日式懷舊菓子町「駄菓子屋」，這是類似賣糖果雜貨的店家，賣的全是古早味的糖果店～日本絕對不可錯過的 99 種零食、伴手禮，在這間都買的到~

日本｜橫濱親子一日遊

剛說原以為會忍住的300円店，我就整個大失守！讓我大失守的就是這家 illusie300，只能說我為之瘋狂的敗家之地，太好買了！從家居雜貨、到上面這些木的、陶瓷的鍋碗瓢盆，稅入315円，居多還MIJ，太好買了XD

日本｜橫濱親子一日遊

光是WORLD PORTERS MALL，就讓我敗了不少，像是空氣感的輕巧小童雨衣、藥妝、泡澡球、木製品、UNIQLO、金極潤、泡澡粉等等…….

WORLD PORTERS（橫濱世界商品大廈，世界之窗）

地址：橫濱市中區新港2-2-1

營業時間：10:30-21:00（餐廳 11:00-23:00）

交通：港未來線港未來車站下車，步行5分

日本｜橫濱親子一日遊

這個天空好美好美，微涼的風吹來、銀杏葉飄落，都覺得走在幻境裡了~

日本｜橫濱親子一日遊

WORLD PORTERS 旁約5分鐘腳程就是「紅磚倉庫」了，但這五分鐘的腳程似乎來到一個高級昇華的步道，那種美無法用言語形容~

日本｜橫濱親子一日遊

說到橫濱似乎就跟「紅磚倉庫」劃上等號，這棟富有歷史的磚造建築，曾是橫濱港重要的倉庫及關稅據點，如果你問要來看看嗎？我肯定的回答：要！

日本｜橫濱親子一日遊

這裡有說不上的愜意氛圍，除了館內有各種美食、潮流品牌進駐外，坐在階梯上，紅磚的建築佐上藍天白雲，從海港吹來的氣味，眼前也許是情侶、家庭、朋友的歡笑聲，甚至是拉著行李的旅人，靜靜的坐在這，就好像是看著流動的電影。

日本｜橫濱親子一日遊

往紅磚倉庫盡頭朝對面望去即是「橫濱港大棧橋」，從這頭望去那新穎略像戰艦的設計就是「橫濱港口大棧橋國際客輪碼頭」，2樓則有眺望港灣海景的餐廳和咖啡廳，還有知名的大象冰淇淋。

日本｜橫濱親子一日遊

這個栱型狀建築的是橫濱船舶酒店(Navios Yokohama)，Navios 飯店距離馬車道、紅磚倉庫和橫濱太空世界不到 5 分鐘腳程，週圍購物、遊樂、賞景都是不錯的選擇。

日本｜橫濱親子一日遊

橫濱〈Yokohama〉真的好美哦，最後又走回Queen’s Square，B3F 就是港未來站〈みなとみらい駅〉，一日散策悠閒地、自在地從 Landmark Tower、走到帆船日本丸、Cosmo World、紅磚倉庫。孩子們也體驗了杯麵DIY，最好逛的莫過於WORLD PORTERS〈AEON VIVRE〉，最後拖著疲憊的步伐回到東京清澄白河。〈好用的《 ジョルダン 乗換案内・時刻表・運行情報サービス》 交通路線與車資查詢〉

日本｜橫濱親子一日遊

JOINUS與橫濱車站連接的地下樓層就有400多間店舖，占地非常寛廣，所以半天怎麼可能逛得完？

可以到1F Information拿中文版的樓層介紹圖，鎖定目標後就可以開始歡樂的購物行程啦！

這次我們一家只安排半天不到的時間（＠＠..哀怨的眼神），只能挑選幾個店家（JINS、Cath Kidston、BAQET）來跟大家分享囉！

日本｜橫濱親子一日遊

日本｜橫濱親子一日遊

日本｜橫濱親子一日遊

來日本必逛生活雜貨，均一價300円指標店舖「3COINS〈￥300 SHOP〉」，在日本有很多店鋪哦，我想應該沒有女生不喜歡逛它吧？！這裡有許多流行雜貨、可愛用品、療癒設計小物，也有許多實用的文具用品，而且你的手會不聽大腦指揮不停地把商品往購物籃裡放，千萬別錯過哦~

店舖名稱：3COINS橫濱店

店餔位置：橫濱JOINUS購物中心地下一樓(神奈川縣橫濱市西區南幸1-5-1)

官網：http://www.3coins.jp/

