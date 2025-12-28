東京動物園「狼隻脫逃」 園方急廣播：遊客快躲進室內

國際中心／綜合報導

東京都日野市多摩動物公園28日上午通報，一隻狼疑似從園區圍欄脫逃。（示意圖／翻攝自網路）

東京都日野市多摩動物公園28日上午通報，一隻歐洲狼疑似從園區圍欄脫逃，園方於上午10時25分向警方報案，並在下午2時20分於園區大門附近樹林間成功捕獲，歷時約四小時，所幸事件中無人受傷。園方其後一度暫時閉園，並要求遊客撤離至指定地點避難。

日本《朝日新聞》報導多摩動物公園指出，上午9時30分開園後不久，有飼育員發現一隻歐洲狼不在原本籠舍內，而是出現在外部區域，因此立即啟動應變措施，廣播通知遊客前往正門臨時避難點或室內設施，並限制園內活動範圍。

廣告 廣告

依日本狼協會說明，歐洲狼屬灰狼的一支，分布於歐亞大陸，是犬科體型較大的種類之一，體長約130至160公分，通常以家族群體生活，形成所謂「狼群」。協會指出，歐洲狼雖然體型壯碩，但性情多半膽怯，不常主動接近人類，對人類的實際攻擊風險相對較低。

園方表示，之所以採取閉園及疏散措施，是基於安全審慎原則，顧慮狼隻在受驚嚇情況下可能出現不可預期行為，因此決定優先確保遊客與工作人員安全。

多摩動物公園於1958年開園，園區由原七尾村（現為日野市）森林整地而成，占地超過50公頃，園方以「盡量不使用籠舍或圍欄、呈現貼近自然棲地的展示方式」為理念。園區共分為亞洲園、非洲園、澳洲園與昆蟲館四大區域，目前飼養約260種動物。

更多三立新聞網報導

紐約飛台轉降大阪！爆2台人「安檢搜出槍枝」長榮：日本執法單位處理中

1月交通新制「繳回駕照領3.6萬」機車筆試大調整、YouBike投保才可租

7.0強震前兆？多地民眾目擊「詭異光帶」劃過天際 真相竟與馬斯克有關

今年最狂生活妙招都在這！Threads年度爆紅「智慧王」回顧 每招都神爆

