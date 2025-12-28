東京動物園「狼隻逃脫」！遊客見直升機盤旋嚇壞 4小時成功捕獲

（記者洪承恩／綜合報導）日本東京都日野市的多摩動物公園28日上午發生動物脫逃事件，一隻園內飼養的灰狼意外離開展示區，在園區內活動，園方緊急暫停開放並引導遊客就地避難，消息曝光後在網路上迅速引發關注，所幸約4小時後狼隻已順利被捕，未造成人員傷亡。

多摩動物公園在上午開園後不久，飼育員於一般遊客也會行經的通道附近發現狼的蹤跡，隨即通報並啟動應變機制。園方透過官方社群平台公告，為確保安全全面暫停入園，已入園的遊客則被引導至餐廳、商店等室內設施，或前往正門附近的安全區域，並要求遵從工作人員指示、冷靜行動。

示意圖／東京動物園傳出狼隻逃脫的消息，所幸經過4小時的尋找，已經順利找到。（擷取自免費圖庫Pixabay）

相關公告在社群平台上迅速擴散，短時間內吸引大量網友關注，留言數暴增。有住在附近的民眾表示，上午看到直升機在園區上空盤旋，才得知發生動物脫逃事件，也有人關心狼是否仍在園內，或擔心過多直升機與媒體動靜，可能刺激到動物，紛紛希望事件能平安落幕。

根據NHK報導，多摩動物公園目前飼養兩隻狼，展示區設有護城溝防護，這次逃出的為其中一隻歐洲灰狼。園方指出，狼屬於性格較為謹慎的動物，仍須避免其在受驚狀態下出現不可預期行為，因此決定第一時間閉園處理。最終在下午2時20分左右，工作人員於園內靠近正門的樹林中成功捕獲狼隻，整起事件未傳出任何傷亡。

多摩動物公園於1958年開園，占地超過50公頃，園區分為多個主題區域，飼養來自世界各地約260種動物。園方表示，事件發生當天正值年底最後一個開園日，突發狀況讓不少遊客感到震驚，未來將全面檢討管理與防護流程，避免類似情況再次發生。

