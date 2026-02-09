東京在野黨「全滅」震撼！中產選民覺醒求強國 台灣人看清競合民主？

記者李鴻典／台北報導

日本自民黨在總裁高市早苗的帶領之下，於本次眾議院選舉大勝，成功穩定執政基礎。政治評論員吳靜怡說，高市早苗把選戰打成民主示範，國民黨主席鄭麗文卻把台灣選舉拖進共產黨式亂局？

日本首相高市早苗。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

吳靜怡分析，高市早苗的選戰，並非訴諸亡國感，而是以清楚的國家願景動員選民，她推動自民黨從傳統派系政治，轉向高度集權、以首相為核心的選戰模式，論述統一高度集中於「強國、防衛、高科技」並將政府即將推動總額高達122兆日圓的超大型預算系統性包裝為「高市經濟學」，其政策重點明確放在國防強化、半導體補貼與消費稅減免。

在地緣政治層面，高市與美國川普政權關係友好、立場親台，成功將美日、美台防衛合作，轉化為「日本第一」的強國敘事，逐步鬆動戰後體制的歷史包袱，重塑日本的國家意志。

東京在野黨「全滅」的震撼！象徵中產階級與都會選民的集體覺醒；吳靜怡進一步指出，本次選戰最令日本政壇震撼的，是東京30個小選區出現「在野黨全滅」的結果，過去東京被視為在野黨與中間選民的堡壘，如今卻連最挑剔的都會選民都轉向支持高市，傳遞出一個強烈訊號，那就是中間選民已不再滿足於溫和修補，而是在動盪的國際局勢中，選擇具備清楚國家觀與強大執行力的領導人。

高市提出的「強國」訴求，以及對半導體與AI的積極投資，精準擊中長期厭倦經濟停滯、渴望「正常國家化」的年輕世代，正常化也包含中國的排他因素，他們要的是希望與方向，而不是保守與觀望。

在野黨組合慘敗的關鍵，在於它們只是沒有靈魂的反對聯盟！吳靜怡認為，日本媒體普遍指出，在野黨缺乏核心價值與一致方向，只是為了反對而反對，反而造成支持者流失，原本傾向自民黨的公明黨支持者倒戈支持高喊「日本第一」的自民黨，或轉向新興的參政黨。

高市聯盟勝選結果清楚顯示，日本政府加強與台灣的實質安全合作、對中國展現更強硬立場，早已不只是高市的個人主張，而是日本社會的主流民意；反觀台灣呢？

台灣情勢令人憂心，鄭麗文將在野陣營拉向與中國共產黨高度重疊的路線，民眾黨的黃國昌與柯文哲，則將政治動員全面建立在「反賴清德」之上。這樣的組合，將把台灣的選戰帶向何種方向？

吳靜怡說，北京已將台灣選舉納入政治工程，捍衛中華民國也將被列為台獨份子。據媒體報導，北京於召開中國「對台工作會議」，會中高度聚焦三項主軸：規劃「鄭習會」於3月中旬舉行、將2026年定位為「兩制推進關鍵年」、成立直接介入台灣地方選舉的專責工作小組；國民黨即將和共產黨配合選舉操作，正式推進習近平「一國兩制台灣方案」，要求國民黨在關稅立場避免讓民進黨完成與美國的交易；全力阻止台美軍購案並切斷或削弱美台供應鏈合作，透過統戰系統和網路空間操作，直接介入今年「九合一」地方選舉！要求國民黨對台灣社會說明和平統一的好處。

民主是資產，不是被拿來交易的工具！吳靜怡強調，台灣人必須看清楚，當日本選民把民主視為最重要的國家資產，投下的每一票，都是為了自己國家的未來。選舉，不應成為弱化中華民國台灣，配合共產黨政治工程的工具。

共產黨結合鄭麗文的路線，正一步步把藍白推向反民主的懸崖邊緣。台灣要的是競爭中的民主，還是混亂中的勝負？吳靜怡呼籲，台灣人，必須想清楚。

