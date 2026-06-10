東京地鐵「直通運轉」真奇妙？1分鐘看懂為什麼坐著坐著，我就得補票了！

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文/陳玉婕

去東京自由行，你是不是也遇過這種狀況？明明搭的是地鐵半藏門線，結果一過澀谷站，車廂內的電子看板與路線名稱竟然直接換成東急線，甚至連廣播內容都變了，讓人一頭霧水。

更慘的是，如果不小心搭過頭，或是因為這種「直通運轉」的規則弄錯，出站時機器亮紅燈逼逼叫，對只有買單程票或「Tokyo Subway Ticket」的人，可能得在自動補票機前面手忙腳亂補票，真的超尷尬。 這就是東京地鐵複雜但高度整合的「直通運轉」，沒搞懂的話，真的會把你的旅遊心情變得有點兒阿雜。

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到底什麼是「直通運轉」？為什麼東京交通系統這麼龐大

東京的地下鐵其實是由東京Metro與都營地下鐵兩大系統組成，再加上四通八達的私鐵，整體網絡非常龐大且複雜。所謂的「直通運轉」，就是讓不同公司的電車，直接行駛在彼此的軌道上。

這對日本人來說是為了節省乘客轉車的時間，不用在大站背著大包小包跑上跑下，直接坐在原位就能一路搭到郊區。但對我們這種觀光客來說，因為路線名稱與營運公司會隨著區段改變，如果不注意車內顯示與廣播，真的很容易搞錯目的地。

「直通運轉」的三大陷阱，別讓你的錢包無辜失血

最常見的陷阱，就是票價計算的問題。雖然多數情況下，票價會依不同公司分段計算，但只要你使用 Suica（西瓜卡）或 PASMO 等 IC 卡，系統都會自動計算正確金額，不用擔心亂扣。

真正需要擔心的，是當你使用「東京地鐵乘車券（Tokyo Subway Ticket）」24／48／72小時券時，由於這類票券僅適用於東京 Metro 與都營地下鐵。若搭乘直通運轉列車並實際駛入東急、東武、西武、京急、京成等其他公司路線，超出適用範圍的區間需另行補票或支付車資。

另需注意，直通運轉列車的停靠站可能因各站停車、急行、快速急行等車種不同而跳站，搭乘前最好確認列車是否停靠目的地。

如何一眼看穿這班車會不會直通

想要避免這種狀況，其實有幾個簡單的小技巧。首先，在進站前，一定要看清楚月台上的看板，上面除了目的地之外，通常都會用小字標註這班車是直通哪一條路線。另外，在車廂內的電子看板也會顯示接續的路線資訊。

阿墨在這邊要小小提醒一下，千萬不要因為覺得累，看到車就跳上去，結果搭上一班開往神奈川或是千葉的遠程列車。在東京搭車，確認列車在特定交會站的運行狀況，是省錢與省時的第一步，阿墨在這裡提供幾項「直通運轉」教戰守則：

1.確認目的地：車頭跟月台電子顯示幕一定要看。

2.檢查交會站：在澀谷、新宿等特定交會站，特別容易發生路線名稱變更。

3.預先查好路線：善用手機App查詢，清楚標示搭乘的公司與路線。

4.準備好 IC 卡：若不確定持有的票券適用範圍，直接刷 Suica（西瓜卡）最保險。

5.聽清楚廣播：列車進入轉折站時，通常都會廣播下一站起會變更為哪條線。

其實，東京交通雖然複雜，但只要掌握了這些潛規則，你就會發現其實它的邏輯很好懂：不要把地鐵當成單一的交通工具，試著把它想像成一個龐大的聯運系統，你就能理解為什麼要這樣設計，與其在那邊擔心搭錯車補票，不如先花點時間把這種連結邏輯搞懂。

想了解更多相關資訊，請參考：《東京攻略完全制霸2026》