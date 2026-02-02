東京地鐵、都營地鐵一日票、及海外旅客24小時、48小時與72小時套票將支援手機QR Code數位車票

隨著手機支付在日本越來越普及，輔以日本NFC技術交通票卡使用的是與全球主流不同的Sony的FeliCa系統，除了提供信用卡外，日本許多行動支付開始提供不受硬體限制的QR Code；東京地鐵已經在2025年3月25日為「東京地鐵24小時」車票提供QR Code服務，東京地鐵宣布與都營地鐵合作，將提供跨兩家地鐵系統的東京地鐵、都營地鐵1日票，此外針對海外旅客的24小時、48小時與72小時東京地鐵通票也同樣提供QR Code版本。

東京地鐵、都營地鐵一日票及海外旅客計時通票的QR Code將可透過線上購買，並自購買後90天內有效，在首次刷票的同時直接開通。

只要在安裝QR Code掃描器的閘門出示手機QR Code即可通過閘門，不過部分未設有QR Code掃描機則需要與剪票口的工作人員詢問，或是掃描出口的QR Code呼叫工作人員；目前確定包括中目黑站、中野站、西船橋站、代代木上原站、和光市站、日比谷線北千住站、半藏門線和副都心線澀谷站、淺草線押上站、三田線和南北線目黑站、新宿線新站等車站還未安裝QR Code掃描器。

此外若遇到換乘到其它電車業者的路線，由於其它電車服務業者無法掃描QR Code，需出站後再行轉乘，故對於一部分會直接銜接到其它電車路線的直通路線，如從大江戶線直接銜接西武池袋線或西武新宿線，則分別需要在練馬及中井出站後再進站，恐怕是需要留意的地方。

不過一日票也將自3月14日後調漲票價，東京地鐵、都營地鐵一日票為1,100日幣(現行為900日幣)，針對海外遊客的24小時通票為1,000日幣(現行800日幣)，48小時通票為1,500日幣(現行1,200日幣)，3日票為2,000日幣(現行1,500日幣)，此外與其它業者的促銷套票也同步調漲價格。

