東京地院判Cloudflare「需賠償5億日圓」 改寫全球CDN法律責任邊界

日本東京地方裁判所（又稱東京地方法院）近日判決指出，總部位於舊金山的美國跨國科技企業「Cloudflare」應向日本4家出版社支付逾5億日圓（約合新台幣1億元）賠償金，理由是其向漫畫海盜版網站提供「內容傳遞網路」（Content Delivery Network或Content Distribution Network，CDN）服務，構成協助著作權侵害。此案被認為可能對全球CDN業者的責任範圍產生深遠影響，並引發網路自由與版權保護之間的新爭議。

綜合外媒報導，本案由日本4家出版社：KADOKAWA、講談社、集英社、小學館於2022年提起。他們表示，多個海盜版網站自2018年起非法張貼《ONE PIECE》（中文譯海賊王或航海王）、《進擊的巨人》等知名漫畫，出版社多次要求Cloudflare採取措施，包括中止公眾傳輸、刪除快取、停止續約等，但Cloudflare雖聲稱已採取行動，卻未提供具體說明。

日本總務省於2022年的檢討報告亦指出，多數CDN服務商進行客戶身分確認及非法內容處理，但Cloudflare的對應措施不足。4家出版社因此認為，Cloudflare的服務助長了海盜版網站運作，是侵權行為的重要媒介。

對此，東京地方法院在判決中認定：CDN使海盜版網站能高效率傳送巨量資料，為其營運提供關鍵支持。Cloudflare在與海盜版網站營運者簽約時，未妥善確認其身分。亦在收到出版社通知、明確知悉侵權後，仍未停止提供服務，構成違法。

法院因此命令Cloudflare向出版社支付超過5億日圓。出版社律師指出，這是日本首次判決CDN業者需為海盜版內容承擔賠償責任，具里程碑意義。

而Cloudflare則在判決當天發布聲明，強調CDN為「中立的技術性傳輸服務」，不具備控制或刪除非由其託管內容的能力。公司批評此次判決將威脅網路透明性、公平性與正當程序，並對全球網路效率與安全構成風險；同時也對「技術中介者免責」的國際慣例造成衝擊。因此Cloudflare表示將提出上訴，以維護開放、安全網路所需的責任限制制度。

日本4家出版社則在共同聲明中表示，此次裁決顯示法院明確認定CDN服務也應負一定的侵權防範責任，「期望這項判決，成為防止CDN被海盜版網站濫用的重要一步。」

