東京埼京線車廂內揮舞剪刀 17歲少年被以現行犯逮捕

（中央社記者戴雅真東京23日專電）日本東京的埼京線列車今天下午驚傳有人在列車內揮舞剪刀，引發騷動，一名17歲少年已被警方以現行犯逮捕。這起事件一度引發多線列車停駛，於當地時間傍晚6時陸續恢復。

日本富士新聞網（FNN）、讀賣新聞報導，警方表示，事件發生於當地時間下午4時20分左右，在東京都北區中十條附近行駛中的JR埼京線列車車廂內，有乘客向警方報案稱「電車內有人揮舞剪刀」。車內的緊急警報鈴也被按下，列車隨即緊急停車。

警方到場控制住一名年輕男性。警方表示，這次事件中並未傳出有人因刀具而受傷，但因為列車緊急停車，有1名乘客撞到頭部，乘客驚慌避難時，有3人受傷送醫。

調查相關人士指出，這名17歲少年在車廂內揮舞類似剪刀的物品，並大聲喧鬧，造成乘客不安。少年被警方當場制伏，並以涉嫌違反暴力行為法，將他以現行犯逮捕。

受事件影響，JR東日本宣布，埼京線上下行、京濱東北線上下行、宇都宮線部分路段、高崎線上下行，以及湘南新宿線等多條路線暫停行駛，隨後已於傍晚6時恢復行駛。

警方正進一步釐清事件詳情與少年行為動機。（編輯：田瑞華）1150123