東京塞多納論壇》川普對台政策轉彎？前印太高層曝美方態度：應填補台灣防衛缺口
美國麥肯研究所（McCain Institute）與公益財團法人國際文化會館（IHJ）於15日共同舉辦首屆「東京塞多納論壇（The Sedona Forum Tokyo）」，針對備受矚目的台海局勢，前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）在會中發表關鍵分析，指出相較於拜登政府曾明確表態防衛台灣，川普政府的對台政策已回歸到「帶有川普式特質的戰略模式」。薛瑞福直言，美國目前的對台軍援過度集中於應對「D-Day（全面入侵）」的大型正規作戰，卻忽略了中國每天都在進行的灰色地帶脅迫與「切香腸戰術」，他強烈呼籲美方應協助台灣建立多領域的應對能力，對於台灣能力不足的領域，美國必須展現「填補缺口的意願與準備」。
每年於美國亞利桑那州舉行的塞多納論壇首次移師美國以外地區舉辦。現場超過百位來自日本、美國及亞洲各地與會者，聚焦全球與區域安全議題。該場次是「中國與台灣：區域秩序的將來」討論，薛瑞福另也力挺日本首相高市早苗。針對高市曾在國會答辯中表示，如果「台灣有事」的話，「有可能」演變為日本的「存立危機事態」，進而引發中國強烈反彈一事，薛瑞福強調高市「絕不應撤回」該言論，因為中國只是利用此言論作為施壓的藉口。他更提到，美方對此事的初步反應「過於溫吞」，甚至需要國務院後續修正立場，認為這種軟弱反應反而助長了中國利用此機會進行政治施壓。
他認為，外交行政層級與台灣的溝通明顯不足。薛瑞福舉例指出，美方目前對於賴清德總統過境美國施加了諸多不必要的限制，這種過度謹慎、試圖避開北京反應的姿態，反而向中國傳遞了錯誤訊號，助長北京施壓的氣焰。
薛瑞福同時點出兩岸溝通管道失靈的嚴重性。他表示，自2016年蔡英文當選總統以來，包括蔡英文與賴清德兩任總統，皆未能與北京展開任何正式或實質的對話，這種長達9到10年的對話真空，正是導致中國轉向以軍事手段對台施壓的重要原因。他強調，美台在行政層級的對話同樣欠缺，美國應加強與台灣政府的直接溝通，而非僅限於國會議員訪台。
美方對華處於「關稅休戰期」 採取「多做少說」務實路線
儘管對外交辭令上的溫吞感到憂心，薛瑞福進一步分析川普政府當前的戰略邏輯。他觀察到，美方目前正處於對華「關稅休戰期」，因此傾向採取「多做少說」的務實路線。薛瑞福強調，外交上的低調不代表盟約退縮，美方實質的對台安全援助仍在推進，包括近期向國會通報規模達110億美元的關鍵軍售案，以及將軍事演習範圍延伸至菲律賓呂宋島北部與西南島鏈，顯示美軍仍持續在為「嚇阻中國」進行實質部署。
同台的日本自民黨參議員松川瑠衣（Rui Matsukawa）則呼應指出，在高市首相執政下，日本正加速調整防衛裝備移轉三原則。她痛批現行規範導致日本若要出口巡防艦給菲律賓，竟必須拆除艦上的彈藥與防衛能力是「完全不合理的」，並透露日本政府內部關於解禁具殺傷力裝備出口的討論已進入「最後階段」。此外，針對中日之間缺乏戰略溝通的風險，松川瑠衣也在問答環節中指出，她認為自民黨應在選後派遣國會議員代表團訪問中國，以明確傳達「日本無意改變現狀，但堅決維護區域和平」的訊息，建立避免誤判的護欄。
對中國稀土依賴度降至60% 日財務大臣曝3戰術對抗中國市場壟斷
針對日本內政與經濟安保議題，日本財務大臣片山五月在閉幕演講中，特別向國際社會說明了高市內閣在「自民、維新」聯合執政下的新財政路線。片山指出，在取代公明黨與維新會合作後，政府為了回應30至40歲青壯年世代的訴求，已實施「廢除汽油稅」使價格減半等積極財政政策，並以「讓日本列島強韌富足」為口號，推動放眼22世紀的國家願景。在供應鏈韌性方面，她強調日本對中國的稀土依賴度已從過去的90%大幅降至60%，未來將持續透過回收技術與供應鏈多元化等「三戰術」，並結合G7國家推動長期採購合約，以對抗中國的市場壟斷。
在軟實力外交場次中，前首相安倍晉三夫人安倍昭惠與奧運柔道金牌得主鈴木桂治展開對談。昭惠夫人感性地提及亡夫，表示希望能創造一個「不製造犯罪被害者與加害者」的社會，她也提到，曾致信中國國家主席習近平夫人彭麗媛，期盼透過書法進行超越政治的女性交流，雖獲回覆「此次無法見面」，但也得到「願以女性身分保持連結」的正面回應。她也分享了外賓參訪伊勢神宮時讚嘆「地上有天堂」的故事，強調日本精神文化的感染力。鈴木桂治強調體育規則的共通性能跨越國界，是建立國際信任的重要資產，這場對話最終以「心之力」作為超越政治藩籬、連結人心的關鍵概念作結。
